味全龍內野手張政禹本月17日比賽利用自身快腿優勢，竟然上演「盜本壘」，成為中職史上第5人，不僅讓龍迷為之振奮，更是台灣棒球迷熱議話題。對此，味全龍今（19）日公布5件為了張政禹製作的紀念商品，包含有日本漫畫風格的「紀念短T」，還有球場必備的「紀念毛巾」等，目前已經開放預購，也讓球迷大喊「帥帥帥」、「買起來！」大讚球隊行銷有跟上時事，而球團也宣布將手工製作販售1,680元的「紀念搖頭公仔」，讓球迷留念這歷史性的一刻。
張政禹「盜本壘」成中職歷史5人
張政禹17日扛起先發第6棒、二壘手，在七局下帶有領先優勢的情況下，人在三壘的他竟然直接「盜本壘」，還成功收下分數，讓樂天桃猿投手林子崴完全反應不及。
這項罕見的紀錄，也讓張政禹成為中職史上第五位「盜本壘」成功的球員，且在2004年黃高俊之後，就沒人挑戰成功，張政禹成功寫下歷史。
味全龍趁勢推5款紀念商品」！張政禹搖頭公仔將手工製作
對此，味全龍官方在今天上午宣布開賣「張政禹歷史級『盜本壘』紀念商品」，總共列出五款商品，包含「紀念短T」日式漫畫風格畫出張政禹的眼神，黑色版型相當適合日常穿搭，而球場應援必備的「紀念毛巾」也在選項中。
另外，對於喜愛精緻收藏的球迷，球團也推出了「紀念球」與充滿日式應援風格的「紀念色紙板」，其中最特別的是，球團甚至推出售價1,680元的「紀念搖頭公仔」，只見官方目前的範例圖標示「監修中」，雖成品尚未確定，不過標榜為「純手工」，且會記錄下張政禹撲向本壘的動作，讓球迷留念這難忘的瞬間。
味全龍行銷超快速 龍迷：買起來！
面對味全龍製作一系列商品，龍迷的反應相當熱烈，紛紛留言表示「買起來」、「要收！」也讚賞球團用心製作，「這次給讚～龍龍行銷組有跟上時事」、「帥帥帥～太有意義了…一定買爆」。也因「盜本壘」比賽時，味全龍正與知名披薩品牌達美樂合作主題日，也讓球迷笑說，「這波達美樂賺爛！」搞笑喊話達美樂應該推出優惠券。
目前該系列紀念商品已在味全龍網路商店中上架，預購時間直到22日晚間6點，不過購買的球迷需要等到夏天才拿得到貨。味全龍表示，會在8月3日後陸續出貨，而搖頭公仔則是10月15日起才會寄出，球迷若想收藏需要耐心等待。
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張政禹17日扛起先發第6棒、二壘手，在七局下帶有領先優勢的情況下，人在三壘的他竟然直接「盜本壘」，還成功收下分數，讓樂天桃猿投手林子崴完全反應不及。
這項罕見的紀錄，也讓張政禹成為中職史上第五位「盜本壘」成功的球員，且在2004年黃高俊之後，就沒人挑戰成功，張政禹成功寫下歷史。
味全龍趁勢推5款紀念商品」！張政禹搖頭公仔將手工製作
對此，味全龍官方在今天上午宣布開賣「張政禹歷史級『盜本壘』紀念商品」，總共列出五款商品，包含「紀念短T」日式漫畫風格畫出張政禹的眼神，黑色版型相當適合日常穿搭，而球場應援必備的「紀念毛巾」也在選項中。
另外，對於喜愛精緻收藏的球迷，球團也推出了「紀念球」與充滿日式應援風格的「紀念色紙板」，其中最特別的是，球團甚至推出售價1,680元的「紀念搖頭公仔」，只見官方目前的範例圖標示「監修中」，雖成品尚未確定，不過標榜為「純手工」，且會記錄下張政禹撲向本壘的動作，讓球迷留念這難忘的瞬間。
味全龍行銷超快速 龍迷：買起來！
面對味全龍製作一系列商品，龍迷的反應相當熱烈，紛紛留言表示「買起來」、「要收！」也讚賞球團用心製作，「這次給讚～龍龍行銷組有跟上時事」、「帥帥帥～太有意義了…一定買爆」。也因「盜本壘」比賽時，味全龍正與知名披薩品牌達美樂合作主題日，也讓球迷笑說，「這波達美樂賺爛！」搞笑喊話達美樂應該推出優惠券。
目前該系列紀念商品已在味全龍網路商店中上架，預購時間直到22日晚間6點，不過購買的球迷需要等到夏天才拿得到貨。味全龍表示，會在8月3日後陸續出貨，而搖頭公仔則是10月15日起才會寄出，球迷若想收藏需要耐心等待。