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世界盃足球賽火熱倒數，各界焦點不僅在奪冠熱門身上，更聚焦於幾位老將的最後一舞。阿根廷足球傳奇、前皇家馬德里名將巴爾達諾（Jorge Valdano）近日接受《AS USA Latino》專訪，針對姆巴佩的皇馬爭議、足壇雙驕梅西與C羅的歷史地位，以及墨西哥傳奇門將奧喬亞等話題，發表了深刻見解，其中關於「足球欠C羅一座世界盃」的評論，直言羅納度（Cristiano Ronaldo）偉大的生涯不僅豐富了足球，也推動了宿敵梅西（Lionel Messi），他確實值得一座世足賽獎盃。談到統治足壇20年的「梅羅對決」，巴爾達諾呼籲球迷停止比較，轉而享受兩位巨星的璀璨，「不要比較他們，去享受他們吧。這是兩個足球怪物，能在如此漫長的時間裡保持頂尖水準，未來很難有人複製。」他認為，兩人長達20年的良性競爭將彼此的天賦推向了極限，而兩人均將以40歲左右的高齡參加生涯第6屆世界盃，這本身就是極致職業精神的體現。當談及世界盃爭冠熱門時，巴爾達諾認為阿根廷與葡萄牙均位列奪冠大熱門名單，「事實上，在我的熱門候選中，葡萄牙是唯一一支尚未奪過冠的球隊。」隨後他談到了C羅的生涯拼圖，巴爾達諾感性地說道：「從某種詩意的公平性來說，如果下一屆世界盃C羅能夠奪冠，那將會是非常特別的事。某種意義上，足球確實欠C羅一座世界盃。」但他同時也理性補充，冠軍之路除了天赋與伟大，更需要命運的垂青，「我們只能等等看，看看命運將如何安排，因為命運也是足球中不可分割的一部分。」針對外界對姆巴佩（Kylian Mbappé）在皇馬表現的諸多批評，巴爾達諾展現了力挺態度。他強調，人們常試圖用簡化的敘事來解釋複雜的足球問題，「姆巴佩是一台進球機器，他整個賽季都保持了極高水準。如果皇馬戰績未如預期，姆巴佩絕對不是問題，他反而是解決方案，因為進球是足球場上最困難的一環。」針對即將在美、加、墨世界盃締造史上首位參加6屆世界盃壯舉的墨西哥門神奧喬亞（Guillermo Ochoa），巴爾達諾給予了至高評價：「這不僅證明了他的能力，更凸顯了他卓越的職業精神。」談及墨西哥隊的壓力，巴爾達諾認為「主場優勢」將是一把雙面刃，既可能化為奪冠動力，也可能演變成沉重的心理負擔，「墨西哥足球熱情依舊，希望他們能像1986年那樣，比以往任何時候都更接近那個期待已久的『第五場比賽』（進入八強）。」