目前在南韓職棒（KBO）打拚的「台灣王子」王彥程，隊伍韓華鷹去年亞洲配額選秀獨排眾議，打破各隊搶日籍球員的常態，大膽網羅王彥程加入。韓媒《國民日報》在今（19）日下午發布王彥程獨家專訪，讚他在陣中強投接連因傷倒下的絕境中撐起球隊，「在9次登板中，沒有一次在第6局前走下投手丘」，封他「5局公務員」新綽號。而王彥程則透露，雖然外界都說韓華投手陷入危機，但他沒有特別害怕或感受到很大壓力，會繼續朝著韓國大賽的目標前進。
韓華鷹慧眼相中王彥程迎來回報！意外變身陣中核心先發
去年11月，南韓職棒各球團在亞洲配額制度的搶人風潮進入尾聲，當時高達七成球隊將目標鎖定在日籍戰力，起亞虎與LG雙子則因隊形缺口補進澳洲外援。然而，韓華鷹在不被看好的情況下，打破外界預期決心網羅台灣投手王彥程。
據韓媒《國民日報》報導，韓華鷹當時看中的，正是王彥程過去在日本職棒（NPB）東北樂天金鷲二軍時期，單季繳出雙位數勝投所展現的深厚實力。
王彥程目前轉戰韓職至今約半個賽季，以4勝2敗、防禦率2.74的亮眼成績，高居KBO聯盟勝投榜第4名、防禦率榜第2名，從原本設定的「5號先發」或中繼角色，躍升為能抗衡各隊王牌的核心不動輪值。
日職時期養成精準作息！「王女婿」變「棒球書呆子」精益求精
報導形容，王彥程能迅速適應高強度打者，是因為「有著『書呆子』氣質」。王彥程在旅日時期，無時無刻都會精細研究自己的表現，找尋最適合的訓練方法，而他也把這樣的習慣帶來韓職，努力進修。
記者崔元俊（최원준）寫下自己在球場與王彥程的對話，當時王彥程和他分享，自己原本習慣在先發登板兩天前練投，但因為想嘗試新的訓練方法，「這次提前了一天，下一場比賽中看看效果！」而他在三天後面對KT巫師的戰役中，繳出5局8K僅失2分的強勢表現，最終拿下勝投，用行動證明了自我精進的成果。
王彥程堅守輪值化身「5局公務員」透露：沒有感到害怕
「賽季初段曾跌至第9位的韓華隊最近能迎來反彈，王彥程的功勞不容忽視。」報導寫下，韓華鷹原本因為坐擁柳賢振、文東珠兩大本土強投，加上雙洋投以及嚴相伯、黃晙舒，一字排開堪稱「先發王國」，不料卻接連出現傷病狀況。
現在韓華反而面臨投手空缺，剩下柳賢振、王彥程奮力拚搏，「在千鈞一髮的情況下，王彥程依舊穩定，在9次登板中，沒有一次在第6局前走下投手丘，獲得了能輕鬆扛下5局的『5局公務員』綽號。」
王彥程也在專訪中分享，「雖然大家都說韓華投手丘陷入危機，但我沒有感到害怕或很大的壓力。最重要的是，每當有人受傷出現空缺，二軍就會有優秀的選手頂上來，與其說我幫助了球隊，不如說是大家齊心協力反轉了局面。」展現謙虛的一面。
轉戰韓職學到新東西 王彥程目標還是韓國大賽
當被問及對韓國職棒的印象，王彥程回應，「韓職打者與美國大聯盟有相似之處，能學到過去7年間沒能學到的棒球概念，是個很有意義的時間。」
專訪最後也回顧，王彥程今年3月29日在職業生涯首場一軍先發，在奪下勝利後擦淚的畫面相當揪心，當時他向球迷保證，下一次哭會是韓華拿韓國大賽冠軍的時候。而王彥程也在這次專訪中點頭示意會努力遵守諾言，繼續往這個目標邁進。
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去年11月，南韓職棒各球團在亞洲配額制度的搶人風潮進入尾聲，當時高達七成球隊將目標鎖定在日籍戰力，起亞虎與LG雙子則因隊形缺口補進澳洲外援。然而，韓華鷹在不被看好的情況下，打破外界預期決心網羅台灣投手王彥程。
據韓媒《國民日報》報導，韓華鷹當時看中的，正是王彥程過去在日本職棒（NPB）東北樂天金鷲二軍時期，單季繳出雙位數勝投所展現的深厚實力。
王彥程目前轉戰韓職至今約半個賽季，以4勝2敗、防禦率2.74的亮眼成績，高居KBO聯盟勝投榜第4名、防禦率榜第2名，從原本設定的「5號先發」或中繼角色，躍升為能抗衡各隊王牌的核心不動輪值。
日職時期養成精準作息！「王女婿」變「棒球書呆子」精益求精
報導形容，王彥程能迅速適應高強度打者，是因為「有著『書呆子』氣質」。王彥程在旅日時期，無時無刻都會精細研究自己的表現，找尋最適合的訓練方法，而他也把這樣的習慣帶來韓職，努力進修。
記者崔元俊（최원준）寫下自己在球場與王彥程的對話，當時王彥程和他分享，自己原本習慣在先發登板兩天前練投，但因為想嘗試新的訓練方法，「這次提前了一天，下一場比賽中看看效果！」而他在三天後面對KT巫師的戰役中，繳出5局8K僅失2分的強勢表現，最終拿下勝投，用行動證明了自我精進的成果。
王彥程堅守輪值化身「5局公務員」透露：沒有感到害怕
「賽季初段曾跌至第9位的韓華隊最近能迎來反彈，王彥程的功勞不容忽視。」報導寫下，韓華鷹原本因為坐擁柳賢振、文東珠兩大本土強投，加上雙洋投以及嚴相伯、黃晙舒，一字排開堪稱「先發王國」，不料卻接連出現傷病狀況。
現在韓華反而面臨投手空缺，剩下柳賢振、王彥程奮力拚搏，「在千鈞一髮的情況下，王彥程依舊穩定，在9次登板中，沒有一次在第6局前走下投手丘，獲得了能輕鬆扛下5局的『5局公務員』綽號。」
王彥程也在專訪中分享，「雖然大家都說韓華投手丘陷入危機，但我沒有感到害怕或很大的壓力。最重要的是，每當有人受傷出現空缺，二軍就會有優秀的選手頂上來，與其說我幫助了球隊，不如說是大家齊心協力反轉了局面。」展現謙虛的一面。
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當被問及對韓國職棒的印象，王彥程回應，「韓職打者與美國大聯盟有相似之處，能學到過去7年間沒能學到的棒球概念，是個很有意義的時間。」
專訪最後也回顧，王彥程今年3月29日在職業生涯首場一軍先發，在奪下勝利後擦淚的畫面相當揪心，當時他向球迷保證，下一次哭會是韓華拿韓國大賽冠軍的時候。而王彥程也在這次專訪中點頭示意會努力遵守諾言，繼續往這個目標邁進。