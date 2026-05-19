我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟20日客場交手樂天桃猿，推出22歲年輕左投游竣宥先發，引發許多象迷在社群發問：「游竣宥到底是誰？」。游竣宥出生於彰化縣，三級棒球時期並未就讀名校，直到輔仁大學時期才逐漸進入球探雷達中，2024年中職選秀第9輪加入黃衫軍，簽約金甚至僅有20萬元。儘管游竣宥身高175公分不出色、直球最快球速也僅144公里，但轉速卻高達2500轉，主力變化球曲球，甚至有2700轉潛力，成為投球上一大特點。游竣宥國高中都留在家鄉彰化就讀，高中則至雲林加入義峰高中，學生時期別說國家隊，連進入球探視野都沒有過，直到大學加入輔仁大學後，靠著自費訓練、增重，終於在大三成為主力先發，大專盃憑藉左投、耐投等特色，才獲得職棒青睞。2024年，游竣宥報名中職季中選秀會，在第9輪被中信兄弟選進，該年共有51人中選，游竣宥是倒數第5個被叫到名字的球員，比起備受期待、更像是給他一個舞台試試。游竣宥後續與經紀公司討論後，仍接受20萬元簽約金，正式擠進職棒窄門。儘管是第9輪出身，但相比高中應屆畢業生，游竣宥經過大專棒球洗禮，展現出更成熟的比賽能力，2025年就在二軍卡下一席固定先發，整季19場出賽有15場先發，64.1局中繳出3勝3敗、防禦率4.48、37次三振，ERA+94的平穩成績單，季末還被拉上一軍，10月5日對統一獅中繼2.2局無安打、無失分，還送出3次三振，讓一軍教練團留下好印象。游竣宥今年開季仍從二軍出發，出賽6場包含3場先發，ERA+提升到101，在黃衫軍需要本土先發、王牌鄭浩均近況不穩時，游竣宥再度被叫到名字，將是他生涯首度以先發投手之姿在一軍出賽。從游竣宥去年短短1場一軍出賽、40顆球狀況來看，該戰他最快球速達到143公里，均速約140公里上下，在左投中算不上頂尖，但其「轉速」卻是數據上一大特色。該戰面對蘇智傑、林安可等統一獅球星，游竣宥直球轉速皆能維持在2500轉上下，主力變化球滑球、曲球都能控制在好球帶，其中一球曲球更被測出接近2698轉，讓陳重羽敲出滾地球形成雙殺。儘管轉速無法直接說明游竣宥就擁有高球威，但確實讓他的投球具備特色，也讓他英雄不怕出身低，僅3年就以先發角色站上一軍舞台，譜寫屬於第9輪的勵志故事。出生日期：2003年7月2日（22歲）身高體重：175公分、78公斤綽 號：輔大周興哲投打習慣：左投左打守備位置：投手最快球速：144公里（2023年大專聯賽）擅長球種：滑球、曲球、變速球出生地點：台灣彰化縣最高學歷：天主教輔仁大學體育學系職棒選秀：2024年中華職棒季中選秀會第9指名（簽約金20萬）所屬球隊：中信兄弟一軍成績：1場出賽、2.2局、3次三振、1保送、每局被上壘率0.38