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花蓮棒球場今年球季首戰由味全龍交手台鋼雄鷹，大聯盟級強投蔣銲與台鋼本土王牌黃子鵬上演精采投手戰，前七局雙方0：0一路僵持，黃子鵬甚至投到第八局，才因被連續安打退場，想不到接手的2025年狀元郎韋宏亮失手，一上場就被李凱威敲出二壘安打痛失2分，味全龍終場2：0取勝，黃子鵬用103球主投7.2局失2分，苦吞悲情一敗。敲出勝利打點、還有雙安貢獻的李凱威獲得單場MVP。中職今年在花蓮棒球場舉行2場比賽，吸引5,416人進場，創下花蓮棒球場進場人數新紀錄。味全龍、台鋼雄鷹首場就打得激烈，蔣銲、黃子鵬前六局都只被打出6支安打無失分，表現互不相讓。蔣銲第七局取得2出局後，被紀慶然敲安上壘退場，接手的呂偉晟成功化解危機，讓曾子祐敲出左外野飛球出局。黃子鵬則一路苦撐到第8局，仍未獲得打線支援，2出局後被劉基鴻、朱育賢敲出串聯安打，台鋼雄鷹由2025年狀元郎韋宏亮接手，卻被李凱威打出左外野二壘安打，一棒攻下2分，成為本戰勝敗分水嶺。味全龍本場由蔣銲先發6.2局、呂偉晟、林子昱與林凱威接續上場，合計送給台鋼雄鷹9顆鴨蛋，展現「投手王國」強大氣勢，也拿下本季第22勝，持續穩坐龍頭寶座。