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⚾2026年中職戰績表（截至5月20日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 35 22-13-0 0.629 - 2 富邦悍將 32 18-14-0 0.563 2.5 3 統一獅 34 18-15-1 0.545 3 4 台鋼雄鷹 36 18-17-1 0.514 4 5 樂天桃猿 33 13-19-1 0.406 7.5 6 中信兄弟 34 11-22-1 0.333 10

🟡戰績小提示：

▲味全龍「本土洋投」伍鐸今日先發交手台鋼雄鷹，不僅要替球隊延續連勝，更尋求個人本季首勝。（圖／味全龍提供,2026.5.12）

▲樂天桃猿目前吞下4連敗，今日推出洋投魔爾曼先發，交手中信兄弟。（圖／樂天桃猿提供,2026.4.21）

▲富邦悍將今日推出日籍洋投阿部雄大先發，交手統一獅洋投銳力獅。（圖片提供/富邦悍將）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（20）日共有3場比賽，中信兄弟今日作客桃園球場，22歲新秀左投游竣宥生涯初先發，交手樂天桃猿洋投魔爾曼（Kyle Marman）；味全龍今日要力拚5連勝，「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）掛帥，強碰台鋼雄鷹左投江承諺；A段班富邦悍將與統一7-ELEVEn獅今日正面交鋒，雙方皆推出洋投，由阿部雄大對決銳力獅（Denyi Reyes）。龍隊目前以2.5場勝差領先悍將，無論今日勝敗都不會影響龍頭排名。不過排名第2的悍將與第3的獅隊僅0.5場勝差，雙方今日直接碰頭，若悍將贏球，雙方分差將拉開至1.5場，反之獅隊將取代悍將成為第2名。🟡花蓮賽事、開賽時間18：35龍隊目前排名第1，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽5場，吞下1敗，防禦率3.23。本季伍鐸與雄鷹有過1次交手，主投5.1局失3分，最終無關勝敗，對戰防禦率5.06。雄鷹目前排名第4，今日由左投江承諺掛帥，本季出賽6場，拿下3勝1敗，防禦率1.24。本季江承諺與龍隊有過1次交手，主投5局失1分，最終無關勝敗，對戰防禦率1.80。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間18：35桃園目前排名第5，今日推出洋投魔爾曼先發，本季出賽7場，拿下3勝3敗，防禦率3.43。本季魔爾曼與兄弟有過1次交手，主投6局失2分（1責失分），最終無關勝敗，對戰防禦率1.50。兄弟目前排名第6，今日由22歲新秀游竣宥掛帥，為生涯一軍初先發，游竣宥2024年選秀第9輪入隊，去年僅在一軍出賽1場，投2.2局無失分。本季在二軍出賽6場（3場先發），拿下3勝，防禦率4.30。🟡新莊賽事、開賽時間18：35悍將目前排名第2，今日由日籍洋投阿部雄大先發，阿部5月12日初登板對兄弟先發主投6.1局無失分，生涯初登板就奪下首勝，目前防禦率仍是0。獅隊目前排名第3，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率1.13。銳力獅本季初次來台發展，尚未與悍將交過手，今日將是雙方初次碰頭。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍花蓮球場（室外球場）氣溫：26至27度降雨機率：20%📍桃園球場（室外球場）氣溫：26至27度降雨機率：0%📍新莊球場（室外球場）氣溫：27至29度降雨機率：0%