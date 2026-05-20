中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（20）日共有3場比賽，中信兄弟今日作客桃園球場，22歲新秀左投游竣宥生涯初先發，交手樂天桃猿洋投魔爾曼（Kyle Marman）；味全龍今日要力拚5連勝，「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）掛帥，強碰台鋼雄鷹左投江承諺；A段班富邦悍將與統一7-ELEVEn獅今日正面交鋒，雙方皆推出洋投，由阿部雄大對決銳力獅（Denyi Reyes）。《NOWnews》整理出5月20日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍花蓮先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍新莊先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月20日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前以2.5場勝差領先悍將，無論今日勝敗都不會影響龍頭排名。不過排名第2的悍將與第3的獅隊僅0.5場勝差，雙方今日直接碰頭，若悍將贏球，雙方分差將拉開至1.5場，反之獅隊將取代悍將成為第2名。
龍隊力拚5連勝 伍鐸掛帥戰雄鷹江承諺
🟡花蓮賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第1，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽5場，吞下1敗，防禦率3.23。本季伍鐸與雄鷹有過1次交手，主投5.1局失3分，最終無關勝敗，對戰防禦率5.06。
雄鷹目前排名第4，今日由左投江承諺掛帥，本季出賽6場，拿下3勝1敗，防禦率1.24。本季江承諺與龍隊有過1次交手，主投5局失1分，最終無關勝敗，對戰防禦率1.80。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
兄弟新秀游竣宥生涯初先發 交手桃猿洋投魔爾曼
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃園目前排名第5，今日推出洋投魔爾曼先發，本季出賽7場，拿下3勝3敗，防禦率3.43。本季魔爾曼與兄弟有過1次交手，主投6局失2分（1責失分），最終無關勝敗，對戰防禦率1.50。
兄弟目前排名第6，今日由22歲新秀游竣宥掛帥，為生涯一軍初先發，游竣宥2024年選秀第9輪入隊，去年僅在一軍出賽1場，投2.2局無失分。本季在二軍出賽6場（3場先發），拿下3勝，防禦率4.30。
悍將、獅隊A段班正面交鋒 阿部雄大對決銳利獅
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第2，今日由日籍洋投阿部雄大先發，阿部5月12日初登板對兄弟先發主投6.1局無失分，生涯初登板就奪下首勝，目前防禦率仍是0。
獅隊目前排名第3，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率1.13。銳力獅本季初次來台發展，尚未與悍將交過手，今日將是雙方初次碰頭。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/20中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍花蓮球場（室外球場）
氣溫：26至27度
降雨機率：20%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：26至27度
降雨機率：0%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：27至29度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍花蓮先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園先發投手對戰資訊、轉播資訊
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📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月20日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|35
|22-13-0
|0.629
|-
|2
|富邦悍將
|32
|18-14-0
|0.563
|2.5
|3
|統一獅
|34
|18-15-1
|0.545
|3
|4
|台鋼雄鷹
|36
|18-17-1
|0.514
|4
|5
|樂天桃猿
|33
|13-19-1
|0.406
|7.5
|6
|中信兄弟
|34
|11-22-1
|0.333
|10
龍隊力拚5連勝 伍鐸掛帥戰雄鷹江承諺
🟡花蓮賽事、開賽時間18：35
龍隊目前排名第1，今日推出「本土洋投」伍鐸先發，本季出賽5場，吞下1敗，防禦率3.23。本季伍鐸與雄鷹有過1次交手，主投5.1局失3分，最終無關勝敗，對戰防禦率5.06。
雄鷹目前排名第4，今日由左投江承諺掛帥，本季出賽6場，拿下3勝1敗，防禦率1.24。本季江承諺與龍隊有過1次交手，主投5局失1分，最終無關勝敗，對戰防禦率1.80。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃園目前排名第5，今日推出洋投魔爾曼先發，本季出賽7場，拿下3勝3敗，防禦率3.43。本季魔爾曼與兄弟有過1次交手，主投6局失2分（1責失分），最終無關勝敗，對戰防禦率1.50。
兄弟目前排名第6，今日由22歲新秀游竣宥掛帥，為生涯一軍初先發，游竣宥2024年選秀第9輪入隊，去年僅在一軍出賽1場，投2.2局無失分。本季在二軍出賽6場（3場先發），拿下3勝，防禦率4.30。
🟡新莊賽事、開賽時間18：35
悍將目前排名第2，今日由日籍洋投阿部雄大先發，阿部5月12日初登板對兄弟先發主投6.1局無失分，生涯初登板就奪下首勝，目前防禦率仍是0。
獅隊目前排名第3，今日由洋投銳力獅掛帥，本季出賽4場，拿下2勝1敗，防禦率1.13。銳力獅本季初次來台發展，尚未與悍將交過手，今日將是雙方初次碰頭。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍花蓮球場（室外球場）
氣溫：26至27度
降雨機率：20%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：26至27度
降雨機率：0%
📍新莊球場（室外球場）
氣溫：27至29度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。