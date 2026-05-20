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NBA季後賽正打得火熱，在例行賽就慘澹出局的達拉斯獨行俠隊，今（20）日拋出了一記震撼彈。獨行俠官方正式宣布，球隊已與執掌兵符5個賽季的功勳總教練基德（Jason Kidd）達成共識，雙方「協議分道揚鑣」。球團隨即聲明將立即啟動全方位的選帥程序。這項人事變動之所以引發全美譁然，不僅是因為基德在去年10月才剛與球隊簽下複數年續約合約，更意味著新上任的獨行俠籃球事務總裁烏吉里（Masai Ujiri）正式對達拉斯燃起第一把「鐵血重組」的改革烈火。回顧基德在達拉斯的執教生涯，他繳出了205勝205敗、剛好五成勝率的例行賽戰績。身為名人堂傳奇球星兼2011年獨行俠奪冠功臣，基德在教練席上的季後賽戰功同樣顯赫，曾於2022年率隊殺入西區決賽、並在2024年一路過關斬將闖進NBA總決賽。然而，這一切的輝煌在制服組接連的爭議交易後徹底變調。自從2025年2月獨行俠將當家超級巨星唐西奇（Luka Doncic）送往洛杉磯湖人後，球隊戰力便一瀉千里。在2025-26賽季中，獨行俠甚至交易走戴維斯（Anthony Davis），最終僅繳出慘不忍睹的26勝56敗，慘淪分區爐主並連續兩年無緣季後賽。總教練突然下課，處處充斥著獨行俠制服組內部權力更迭的肅殺之氣。在獨行俠先前解雇前總管哈里森（Nico Harrison）後，達拉斯當地資深記者史坦（Marc Stein）曾透露，球隊老闆杜蒙特（Patrick Dumont）極度仰賴基德，甚至在5月初延攬暴龍前奪冠總裁烏吉里時，還極力要求保留基德的帥位，希望讓基德繼續指導隊中的未來基石。然而，曾帶領多倫多暴龍奪冠、以手段雷厲風行著稱的烏吉里，在正式掌權後隨即推翻了老闆的劇本。烏吉里在今日的聲明中展現了強烈的改革意志，他表示：「在評估我們籃球計畫的未來時，我們深信現在是球隊走向全新方向的正確時刻。我們將針對整個籃球營運進行更廣泛的評估，並進行徹底且嚴格的新帥海選。」儘管剛經歷了一個災難般的樂透賽季，但對於全美所有名帥候選人來說，達拉斯獨行俠的總教練帥位依舊是地表上最具吸引力的燙手山芋。最大的誘因莫過於本賽季毫無懸念斬獲「年度最佳新人」的基石新星弗拉格（Cooper Flagg）。弗拉格在菜鳥球季的後半段展現了驚人的統治力，新秀年就繳出每場平均21分、6.7個籃板的頂級球星數據，被全美視為未來聯盟第一人的絕對候選。除了有弗拉格當建隊核心，獨行俠在即將到來的2026年選秀大會中，還手握一枚價值連城的首輪第9順位選秀籤，足以在今年被譽為超級大年的新秀陣容中，再挑選一名天賦異稟的年輕好手。加上老將厄文（Kyrie Irving）確定會在2026-27賽季滿血回歸，新任主帥將有充足的本錢與豪華籌碼，在走馬上任的第一年就帶領這支嶄新的達拉斯大軍重返西區季後賽的競爭行列。