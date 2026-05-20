紐約洋基總教練布恩（Aaron Boone）台灣時間今（20）日宣布，陣中王牌投手柯爾（Gerrit Cole）將提前結束復健賽行程，於台灣時間本週六洋基對上坦帕灣光芒隊的比賽中正式迎來本季初登板，同時這也是柯爾睽違570天後，重返大聯盟投手丘。
洋基先發輪值吃緊 柯爾提前歸隊救火
柯爾原先按照計劃還需要進行一次小聯盟先發調整，但鑑於洋基目前先發輪值吃緊，球團決定讓這位強投提前歸隊。為了騰出先發位置，洋基已將先發投手羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）下放至3A，並將中繼投手克魯茲（Yovanny Cruz）升上大聯盟。
復健狀態良好 柯爾找回王牌身手
柯爾上一次在大聯盟登板是在2024年世界大賽第五戰。他在2025年3月進行TJ手術，導致去年整季報銷。經過漫長的復健，柯爾上週在洋基3A先發，主投5.1局僅失1分，送出6次三振，最令人驚喜的是他的球速表現：該場比賽他四縫線速球最高來到99.6英里，平均球速達97英里。這是柯爾自2022年以來，平均球速首次重返97英里大關。此外，他在復健賽期間展現出極佳的控球能力，在累積的29局投球中僅出現4次保送。
總教練布恩對此表示：「他的復健狀況非常好，我幾乎看過他每一場復健賽的投球，他已經完成了所有要求，最後一場先發更是表現優異。」洋基目前在美聯東區落後龍頭光芒隊3場勝差，這場本週末的系列賽對洋基而言至關重要。值得注意的是，洋基陣中另一位主力左投弗里德（Max Fried）因左手肘骨挫傷，已於上週五進入傷兵名單，目前歸期未定。
資料來源：《The Athletic》
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柯爾原先按照計劃還需要進行一次小聯盟先發調整，但鑑於洋基目前先發輪值吃緊，球團決定讓這位強投提前歸隊。為了騰出先發位置，洋基已將先發投手羅德里奎茲（Elmer Rodríguez）下放至3A，並將中繼投手克魯茲（Yovanny Cruz）升上大聯盟。
復健狀態良好 柯爾找回王牌身手
柯爾上一次在大聯盟登板是在2024年世界大賽第五戰。他在2025年3月進行TJ手術，導致去年整季報銷。經過漫長的復健，柯爾上週在洋基3A先發，主投5.1局僅失1分，送出6次三振，最令人驚喜的是他的球速表現：該場比賽他四縫線速球最高來到99.6英里，平均球速達97英里。這是柯爾自2022年以來，平均球速首次重返97英里大關。此外，他在復健賽期間展現出極佳的控球能力，在累積的29局投球中僅出現4次保送。
總教練布恩對此表示：「他的復健狀況非常好，我幾乎看過他每一場復健賽的投球，他已經完成了所有要求，最後一場先發更是表現優異。」洋基目前在美聯東區落後龍頭光芒隊3場勝差，這場本週末的系列賽對洋基而言至關重要。值得注意的是，洋基陣中另一位主力左投弗里德（Max Fried）因左手肘骨挫傷，已於上週五進入傷兵名單，目前歸期未定。
資料來源：《The Athletic》