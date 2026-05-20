芝加哥公牛隊在新任籃球營運總裁格雷厄姆（Bryson Graham）的主導下，制服組迅速安頓好內部人事，並隨即展開尋找前總教練多諾萬（Billy Donovan）接班人的面試工作。然而，就在公牛隊日前剛對外公布一波主帥候選人名單後，自由市場上竟隨即掉下一條「超級大魚」。達拉斯獨行俠今日拋出震撼彈，宣布與執教5年的功勳教頭基德（Jason Kidd）協議分道揚鑣，也讓外界紛紛猜測公牛是否有機會將他延攬入隊。
傳奇控衛變身「球員系教頭」 基德成名帥市場最大焦點
在當今NBA聯盟中，基德是少數公認最知名的「球員系教頭（Players' coach）」之一，這與他球員時期長年身處聯盟頂尖行列的傳奇履歷有關。回顧他的執教生涯，初期曾在密爾瓦基公鹿陪伴年輕球隊成長，隨後前往洛杉磯湖人擔任兩年助理教練並隨隊奪冠。
2021-2022賽季，基德重返奪冠老東家達拉斯獨行俠執掌兵符。在風光無限的2023-2024賽季中，基德更率領獨行俠一路過關斬將，加冕為西區冠軍並殺入最終的NBA總決賽。
然而，隨著獨行俠制服組在2025年送走看板巨星唐西奇（Luka Doncic），以及隨後解雇總管哈里森（Nico Harrison），缺乏球星支援的基德最終無力回天，連續兩年帶領獨行俠無緣季後賽。儘管如此，基德過去在季後賽證明過的帶兵實力，依舊讓他成為教練市場上的熱門人選。
重建風暴 vs 贏在當下！專家直言公牛恐非基德首選
儘管公牛隊有機會將基德納入考量，但根據《Heavy Sports》撰文分析指出，雙方的建隊時間軸可能存在巨大的分歧。
公牛隊在今年2月的交易截止日前，已經透過一系列動作明確釋出了「徹底打掉重建」的訊號。面對接下來的漫長重建期，制服組與新任主帥都必須擁有極大的耐心來陪伴年輕球員成長。然而，基德過去的執教經驗與執教履歷，暗示他現階段可能更傾向於尋找一支能夠「Win-now」的季後賽級強權，而非從零開始的重建球隊。
當然這並不代表公牛隊會放棄嘗試，在基德剛失業、未來動向尚不明朗之際，公牛仍有可能對他遞出橄欖枝。不過在真正發動追求之前，公牛隊仍會按照原定計畫，繼續對現有名單中的候選人進行嚴格面試，目前的選帥名單包括：斯威尼（Sean Sweeney）、布利斯（Dave Bliss）、安索（Wes Unseld）、諾里（Micah Nori）、布雷戈（James Borrego）以及斯普利特（Tiago Splitter）。
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在當今NBA聯盟中，基德是少數公認最知名的「球員系教頭（Players' coach）」之一，這與他球員時期長年身處聯盟頂尖行列的傳奇履歷有關。回顧他的執教生涯，初期曾在密爾瓦基公鹿陪伴年輕球隊成長，隨後前往洛杉磯湖人擔任兩年助理教練並隨隊奪冠。
2021-2022賽季，基德重返奪冠老東家達拉斯獨行俠執掌兵符。在風光無限的2023-2024賽季中，基德更率領獨行俠一路過關斬將，加冕為西區冠軍並殺入最終的NBA總決賽。
然而，隨著獨行俠制服組在2025年送走看板巨星唐西奇（Luka Doncic），以及隨後解雇總管哈里森（Nico Harrison），缺乏球星支援的基德最終無力回天，連續兩年帶領獨行俠無緣季後賽。儘管如此，基德過去在季後賽證明過的帶兵實力，依舊讓他成為教練市場上的熱門人選。
重建風暴 vs 贏在當下！專家直言公牛恐非基德首選
儘管公牛隊有機會將基德納入考量，但根據《Heavy Sports》撰文分析指出，雙方的建隊時間軸可能存在巨大的分歧。
公牛隊在今年2月的交易截止日前，已經透過一系列動作明確釋出了「徹底打掉重建」的訊號。面對接下來的漫長重建期，制服組與新任主帥都必須擁有極大的耐心來陪伴年輕球員成長。然而，基德過去的執教經驗與執教履歷，暗示他現階段可能更傾向於尋找一支能夠「Win-now」的季後賽級強權，而非從零開始的重建球隊。
當然這並不代表公牛隊會放棄嘗試，在基德剛失業、未來動向尚不明朗之際，公牛仍有可能對他遞出橄欖枝。不過在真正發動追求之前，公牛隊仍會按照原定計畫，繼續對現有名單中的候選人進行嚴格面試，目前的選帥名單包括：斯威尼（Sean Sweeney）、布利斯（Dave Bliss）、安索（Wes Unseld）、諾里（Micah Nori）、布雷戈（James Borrego）以及斯普利特（Tiago Splitter）。