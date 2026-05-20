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1.史威尼（Sean Sweeney）——重返達拉斯的頭號最愛

2.多諾萬（Billy Donovan）——經驗豐富的戰術教頭

▲聖安東尼奧馬刺隊的首席助理教練史威尼（Sean Sweeney）曾在達拉斯輔佐基德多年，極佳的化學反應讓他被視為重返達拉斯的頭號熱門。（圖／美聯社／達志影像）

3.布利斯（Dave Bliss）——MVP養成大師

4.博雷戈（James Borrego）——馬刺王朝的嫡傳弟子

▲奧克拉荷馬雷霆隊的首席助教布利斯（Dave Bliss）長年參與新科連霸MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的養成計畫，其頂級的球員開發能力深受獨行俠青睞。（圖／路透／達志影像）

達拉斯獨行俠制服組在今（20）日正式開出鐵血第一刀、與執教五年的功勳總教練基德（Jason Kidd）分道揚鑣後，休賽季最炙手可熱的黃金帥位隨即引發激烈爭奪。在交易掉唐西奇（Luka Doncic）後，獨行俠正全力圍繞「年度最佳新秀」天才前鋒庫柏弗拉格（Cooper Flagg）建隊。目前全聯盟除了獨行俠外，還包含芝加哥公牛、奧蘭多魔術與波特蘭拓荒者共四隊正處於主帥真空期。而根據全美權威媒體披露，達拉斯制服組目前已經鎖定了4位具備頂級建隊履歷的潛在接班人選。史威尼被視為目前這波主教練招聘週期中最炙手可熱的當紅炸子雞，且他與獨行俠球團有著極為深厚的歷史淵源。在2021年至2025年期間，他曾在基德麾下擔任了四個賽季的獨行俠首席助理教練，對於達拉斯的內部運作與城市文化瞭若指掌。雖然他去年轉投聖安東尼奧馬刺出任首席助教，但這次達拉斯的帥位空缺給了他重返德州的絕佳契機。儘管他同時也是公牛隊新主帥的熱門人選，但全美球評一致看好，這位深受球員愛戴的防守大師極可能以「少帥」姿態重新執掌達拉斯兵符。多諾萬曾在大學籃壇率領佛羅里達大學兩度登頂全國冠軍，奠定了其大師級的名聲，隨後轉戰NBA執掌奧克拉荷馬雷霆兵符期間，也始終能帶領球隊維持在季後賽競爭行列。雖然他近年在芝加哥公牛隊的執教表現未達預期、最終黯然下台，但他豐富的賽場調度與對高壓比賽的掌控力，依然讓他高居自由市場的前列。獨行俠管理層目前最大的考量點在於，多諾萬是否具備足夠的戰術彈性，來帶領這支正值陣容重建階段的達拉斯青年軍完成蛻變。自2018年起就長年深耕於奧克拉荷馬雷霆隊教練團的布利斯，是今年自由市場上不容忽視的優質黑馬。他曾多次擔任雷霆隊夏季聯賽的主教練，在基層球員開發上累積了頂級的聲譽。最引人注目的履歷，莫過於他全程參與了新科兩屆NBA年度最有價值球員「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）從小將變身超級巨星的養成計畫。在加入雷霆隊之前，布利斯也曾擔任過紐約尼克隊的助理教練。獨行俠總裁烏吉里（Masai Ujiri）非常看重布利斯在挖掘與雕琢年輕核心球員方面的頂級天賦，認為他能為弗拉格量身打造最完美的進攻體系。博雷戈過去曾擔任過夏洛特黃蜂隊總教練，近期則在紐奧良鵜鶘隊遭遇動盪時臨危受命暫代總教練，是具備臨場應變經驗的一線教頭。雖然他的名聲在鎂光燈前或許不如前幾位響亮，但博雷戈在全美教練圈中備受尊敬。最重要的是，他是傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）在聖安東尼奧馬刺時期的得意門生。正如波波維奇當年也曾面臨重建初期的慘澹、最終成功圍繞鄧肯（Tim Duncan）建立德州鋼鐵王朝一樣，獨行俠管理層認為博雷戈具備同樣的鐵血紀律與宏觀視野，能夠將弗拉格打造成達拉斯未來十年的爭冠基石。