達拉斯獨行俠制服組在今（20）日正式開出鐵血第一刀、與執教五年的功勳總教練基德（Jason Kidd）分道揚鑣後，休賽季最炙手可熱的黃金帥位隨即引發激烈爭奪。在交易掉唐西奇（Luka Doncic）後，獨行俠正全力圍繞「年度最佳新秀」天才前鋒庫柏弗拉格（Cooper Flagg）建隊。目前全聯盟除了獨行俠外，還包含芝加哥公牛、奧蘭多魔術與波特蘭拓荒者共四隊正處於主帥真空期。而根據全美權威媒體披露，達拉斯制服組目前已經鎖定了4位具備頂級建隊履歷的潛在接班人選。
達拉斯獨行俠新任總教練：四大熱門人選深度解析
雖然他去年轉投聖安東尼奧馬刺出任首席助教，但這次達拉斯的帥位空缺給了他重返德州的絕佳契機。儘管他同時也是公牛隊新主帥的熱門人選，但全美球評一致看好，這位深受球員愛戴的防守大師極可能以「少帥」姿態重新執掌達拉斯兵符。
雖然他近年在芝加哥公牛隊的執教表現未達預期、最終黯然下台，但他豐富的賽場調度與對高壓比賽的掌控力，依然讓他高居自由市場的前列。獨行俠管理層目前最大的考量點在於，多諾萬是否具備足夠的戰術彈性，來帶領這支正值陣容重建階段的達拉斯青年軍完成蛻變。
在加入雷霆隊之前，布利斯也曾擔任過紐約尼克隊的助理教練。獨行俠總裁烏吉里（Masai Ujiri）非常看重布利斯在挖掘與雕琢年輕核心球員方面的頂級天賦，認為他能為弗拉格量身打造最完美的進攻體系。
我是廣告 請繼續往下閱讀
1.史威尼（Sean Sweeney）——重返達拉斯的頭號最愛史威尼被視為目前這波主教練招聘週期中最炙手可熱的當紅炸子雞，且他與獨行俠球團有著極為深厚的歷史淵源。在2021年至2025年期間，他曾在基德麾下擔任了四個賽季的獨行俠首席助理教練，對於達拉斯的內部運作與城市文化瞭若指掌。
雖然他去年轉投聖安東尼奧馬刺出任首席助教，但這次達拉斯的帥位空缺給了他重返德州的絕佳契機。儘管他同時也是公牛隊新主帥的熱門人選，但全美球評一致看好，這位深受球員愛戴的防守大師極可能以「少帥」姿態重新執掌達拉斯兵符。
2.多諾萬（Billy Donovan）——經驗豐富的戰術教頭多諾萬曾在大學籃壇率領佛羅里達大學兩度登頂全國冠軍，奠定了其大師級的名聲，隨後轉戰NBA執掌奧克拉荷馬雷霆兵符期間，也始終能帶領球隊維持在季後賽競爭行列。
雖然他近年在芝加哥公牛隊的執教表現未達預期、最終黯然下台，但他豐富的賽場調度與對高壓比賽的掌控力，依然讓他高居自由市場的前列。獨行俠管理層目前最大的考量點在於，多諾萬是否具備足夠的戰術彈性，來帶領這支正值陣容重建階段的達拉斯青年軍完成蛻變。
3.布利斯（Dave Bliss）——MVP養成大師自2018年起就長年深耕於奧克拉荷馬雷霆隊教練團的布利斯，是今年自由市場上不容忽視的優質黑馬。他曾多次擔任雷霆隊夏季聯賽的主教練，在基層球員開發上累積了頂級的聲譽。最引人注目的履歷，莫過於他全程參與了新科兩屆NBA年度最有價值球員「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）從小將變身超級巨星的養成計畫。
在加入雷霆隊之前，布利斯也曾擔任過紐約尼克隊的助理教練。獨行俠總裁烏吉里（Masai Ujiri）非常看重布利斯在挖掘與雕琢年輕核心球員方面的頂級天賦，認為他能為弗拉格量身打造最完美的進攻體系。
4.博雷戈（James Borrego）——馬刺王朝的嫡傳弟子博雷戈過去曾擔任過夏洛特黃蜂隊總教練，近期則在紐奧良鵜鶘隊遭遇動盪時臨危受命暫代總教練，是具備臨場應變經驗的一線教頭。雖然他的名聲在鎂光燈前或許不如前幾位響亮，但博雷戈在全美教練圈中備受尊敬。最重要的是，他是傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）在聖安東尼奧馬刺時期的得意門生。正如波波維奇當年也曾面臨重建初期的慘澹、最終成功圍繞鄧肯（Tim Duncan）建立德州鋼鐵王朝一樣，獨行俠管理層認為博雷戈具備同樣的鐵血紀律與宏觀視野，能夠將弗拉格打造成達拉斯未來十年的爭冠基石。
更多「2026NBA季後賽」相關新聞。