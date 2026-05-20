我是廣告 請繼續往下閱讀

▲根據最新曝光的死亡證明顯示，柯林斯在離世前幾週曾動了腦室腹腔引流手術（VP Shunt）與下腔靜脈過濾器（IVC Filter）兩項大手術，足見其抗癌過程的艱辛。（圖／美聯社／達志影像）

曾以無比勇氣改變全美體育文化、身為NBA歷史上第一位在球員生涯期間公開出櫃的傳奇球員柯林斯（Jason Collins），於今年5月12日因腦癌不幸過世，享年47歲。這項噩耗瞬間讓全美體育界與LGBTQ社群陷入深深的哀悼。而根據美國權威週刊《Us Weekly》在今（20）日取得的最新官方死亡證明書，進一步向大眾揭露了柯林斯在生命的最後關頭，為了對抗病魔而在短短幾週內連續接受了兩次極具侵略性的重大手術，奮戰到最後一刻的細節。死亡證明文件指出，柯林斯首先於今年4月20日接受了「腦室腹腔引流手術（Ventriculoperitoneal Shunt，簡稱 VP引流術）」。根據美國國家醫學圖書館（NLM）的資料，這項手術必須在患者體內植入醫療導管設備，用以將腦部因第四期膠質母細胞瘤（Glioblastoma）壓迫所產生的過多腦脊髓液引流至腹腔，藉此緩解顱內高壓。然而病魔並未就此放手，僅僅九天後的4月29日，柯林斯的身體再度亮起紅燈，被迫立刻躺上手術檯接受「下腔靜脈過濾器置入術（Inferior Vena Cava Filter Placement）」。約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins）醫學專家指出，這項手術通常是用於攔截體內深層靜脈血栓，防止血塊隨血流回流至肺部，用以預防具備高度致死率的急性「肺栓塞（Pulmonary Embolism）」。最終報告證實，柯林斯的直接死因為急性呼吸衰竭，導致他多器官衰竭的潛在併發症與隱性疾病，則包含了第四期多形性膠質母細胞瘤、 腦水腫以及上述的急性肺栓塞。柯林斯的家人在5月12日透過 NBA官方發布悲痛聲明：「我們懷著無比沉痛的心情宣布，我們摯愛的丈夫、兒子、兄弟與叔叔傑森柯林斯，在與膠質母細胞瘤展開了一場英勇的戰鬥後，已經安詳離世。傑森用許多令人意想不到的方式徹底改變了許多人的生命，對於所有認識他以及在遠方仰望他的人而言，他都是永恆的靈感泉源。」這位在球場上征戰13個賽季的藍領硬漢，曾先後效力於紐澤西籃網隊、曼菲斯灰熊、明尼蘇達灰狼、亞特蘭大老鷹、波士頓塞爾提克、華盛頓巫師以及布魯克林籃網隊。他最著名的歷史時刻，莫過於在2013年透過《Sports Illustrated》發表震撼全美的頭條宣言：「我是個34歲的NBA中鋒。我是黑人。我是同志。」這讓他成為北美四大職業運動中，首位公開性向的現役男子運動員。柯林斯在2025年12月為ESPN撰寫的最後一篇親筆散文中，公開了自己罹患四期腦癌的隱私。他在文中感性表示，自己雖然前往了新加坡等地接受未核准的實驗性療法，並深知這種惡性腫瘤相當難纏，但他從未後悔當年公開出櫃的選擇。他寫道：「我得以用我想要的方式，去講述我自己的故事。現在我可以誠實地說，自從我出櫃以來的這12年，是我人生中最美好的時光。當你能在大眾與私人面前坦然展現最真實的自我，當毫無畏懼之時，你的生命真的會變得美好許多。」