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底特律老虎今（20）日主場迎戰克里夫蘭守護者，旅美好手李灝宇此戰擔任先發二壘手打第8棒，李灝宇此戰繳出3支1表現，並上演一次美技守備，賽後打擊率來到0.204，OPS.592，在8局下半老虎決定將李灝宇換下，由麥金斯特里（Zach McKinstry）替補登場，最終守護者以4：3擊敗老虎，拿下近期的4連勝。守護者在2局上靠著史蒂夫‧關（Steve Kwan）的高飛犧牲打，取得1：0領先，2局下，老虎靠著托克爾森（Spencer Torkelson）的兩分砲反超比分為2：1，而李灝宇則是擊出平飛球出局。4局上，巴扎納（Travis Bazzana）敲出兩分砲，守護者3：2反超老虎。4局下，李灝宇面對守護者先發投手梅賽克（Parker Messick）鎖定一顆偏高伸卡球，擊出邊線強勁安打，擊球初速高達104.1英里（約167公里）隨後老虎靠著守護者的防守失誤扳平比分。5局上，施妮曼（Daniel Schneemann ）擊出二壘方向滾地球，李灝宇反手接球後，行進間轉身傳向一壘，完成一次美技守備。7局上，守護者靠著安打以及內野滾地球，攻下超前分4：3領先老虎，7局下，李灝宇第三次打擊機會，再度擊出平飛球出局，隨後在8局下被替換下場，老虎最終無法追平比分，終場以3：4不敵守護者。