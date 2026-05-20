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每當紐約尼克後衛麥克布萊德（Miles McBride）在主場麥迪遜廣場花園（Madison Square Garden，簡稱 MSG）接到球或外線出手時，看台上總會隱隱約約傳來一陣低沉的騷動，聽起來就像是全場兩萬名紐約球迷正在集體給他噓聲。不過，挑剔的紐約粉絲絕對沒有倒戈，這陣鋪天蓋地的奇特聲音，其實是紐約主場送給他的最高讚譽，原因是他的招牌綽號「Deuce（杜斯）」。事實上，現場觀眾根本不是在發出不滿的「Boo」聲，而是在齊聲瘋狂呼喊著他的招牌綽號「Deuce（杜斯）」，並且故意將尾音拉得非常長。在美國體壇應援文化中，任何名字發音或綽號只要與「Boo」帶有類似諧音的球員，往往都會在主場享受這種近乎惡作劇卻充滿溺愛的獨特待遇。每當麥克布萊德從板凳出發並在底角飆進他本季最擅長的高難度跑動三分彈時，現場拉長音的「Deu————ce」歡呼聲就會變得格外震耳欲聾，這也成了MSG近年最能迅速點燃全場氣氛的魔性應援。那麼，為什麼這位全名叫做米爾斯詹姆斯麥克布萊德（Miles James McBride）的25歲年輕後衛，會得到「Deuce」這個充滿美式街頭風味的超酷綽號呢？答案其實非常溫馨且單純，這單純是因為他是家族中出生的「第二個孩子」。麥克布萊德透露，自己早在國小三年級時就被父母與哥哥Trey取了這個綽號。而長大進入職業賽場後，他也徹底擁抱了這個陪伴他成長的名字，選擇了2號球衣作為戰袍。麥克布萊德本季在尼克隊迎來了史詩級的生涯大蛻變。自從尼克隊去年大刀闊斧進行陣容洗牌後，這位當年在2021年選秀大會上次輪第36順位被選中、一度被視為邊緣人的防守工兵，在今年展現了驚人的自主訓練成果。本賽季他場均出賽26.3分鐘，能高效轟下12.0分、2.6助攻，外線三分球命中率更飆升至菁英級別的41.3%。在剛剛結束的季後賽次輪橫掃費城76人的G4之戰，麥克布萊德更以先發身份狂轟全場最高的25分、外帶7發三分彈，親手帶領尼克隊連續兩年殺進東區決賽。他那份3年1300萬美金的超值合約，如今已被全美球評一致公認為全聯盟性價比最高的「神約」之一。