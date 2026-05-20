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波特蘭拓荒者隊剛迎來全新的經營團隊，場外不久後就拋出震撼彈。根據美國媒體《Rose Garden Report》資深記者海金（Sean Highkin）在社群平台X上的最新爆料，拓荒者球團於日前發動大規模裁員，商業部門約有70名員工集體失業，官方最資深的隨隊記者霍爾達爾（Casey Holdahl）也名列其中。這項極具爭議的決策，距離NBA官方正式批准富豪丹頓（Tom Dundon）領銜的財團入主拓荒者還不到兩個月。消息一出，大批拓荒者球迷紛紛感到相當不滿。在這一波失業名單中，最讓波特蘭球迷難以接受的，莫過於拓荒者官方最資深的隨隊記者霍爾達爾（Casey Holdahl）也名列其中。霍爾達爾隨後在個人X上痛心證實：「在拓荒者服務超過18年後，我確實被解雇了。由衷感謝這些年來所有閱讀、聆聽、觀看並參與我作品的球迷們。」許多球迷也在霍爾達爾的貼文下留言表示一定會很想念他。霍爾達爾在波特蘭不只是普通的內勤人員，他是拓荒者官方媒體的看板人物，長期主持官方Podcast節目《The Brief Case》，更是球迷獲取球隊日常練球動態、傷兵名單及球員專訪的第一手核心管道。他的離職，無疑直接切斷了球團與球迷之間經營多年的情感連結。拓荒者隊總裁漢金斯（Dewayne Hankins）隨後也透過聲明證實裁員消息，表示這是為了組織未來發展所做出的「艱難決定」，並將針對數個商業領域進行結構重組。事實上，新老闆丹頓的「省錢作風」早在此前就已經引發軒然大波。據當地媒體《KGW》報導，在今年的季後賽期間，丹頓的管理團隊就因為「削減季後賽差旅預算」，拒絕讓霍爾達爾以及官方攝影師伊利（Bruce Ely）隨隊前往客場報導，當時就曾遭到全美媒體與球迷的猛烈抨擊，如今更直接將他徹底掃地出門。從已故老闆艾倫（Paul Allen）家族信託手中買下球隊後，丹頓曾公開表示拓荒者將告別過去幾年「只專注於培養新人」的低迷思維，轉而追求更高的競爭目標。然而，在籃球營運端高喊要贏球的同時，制服組在商業端大刀闊斧的無情砍人，讓外界觀感瞬間掉到谷底。雖然新經營團隊上任後重新整頓人事、灌輸全新營運哲學在商言商極為常見，且奧勒岡州議會不久前才剛通過3.65億美元的摩達中心（Moda Center）翻修資金、排除了球隊搬遷的疑慮。但在剛完成世紀收購案後，隨即對內部基層與功勳元老痛下殺手，如此冷血的行徑，恐怕在短時間內很難說服講求人情味的波特蘭死忠球迷。