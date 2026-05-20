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達拉斯獨行俠隊今（20）日拋出震撼彈，正式宣布與執教五年的總教練基德（Jason Kidd）分道揚鑣。儘管基德在去年10月才剛簽下複數年續約合約，且在今年稍早曾被視為球團的穩定力量，但隨著籃球營運總裁馬賽·烏傑里（Masai Ujiri）走馬上任，一切瞬間翻盤。美媒《ClutchPoints》爆料，這不僅是和執教人選有關，也是一場徹底的政治清算，意在為老闆清洗唐西奇（Luka Doncic）交易案的遺毒。獨行俠近年經歷了劇烈動盪，包括將超級巨星唐西奇交易離隊，以及前總經理尼可·哈里森（Nico Harrison）被開除。烏傑里接掌球團後，明確表示球隊需要一個「全新方向」。《ClutchPoints》記者席格爾（Brett Siegel）在分析中指出，這場人事變動背後的政治意圖極為明顯。據悉，在哈里森離職後，老闆派屈克·杜蒙（Patrick Dumont）曾一度倚重基德，甚至在選帥過程中尋求一位「願意留用基德作為新科狀元弗拉格（Cooper Flagg）導師」的總管。然而，烏傑里的入主徹底改變了劇本。席格爾在社群平台發文直言：「目前唯一還在任且當年對『唐西奇交易案』有決策權的人，只剩下老闆派屈克·杜蒙。」他更諷刺地表示：「杜蒙現在基本上是在試圖『洗乾淨雙手』，想在球迷淡忘是他親手毀掉唐西奇時代前快步走開，這相當諷刺。」基德的離開，被外界視為烏傑里在清理門戶，好讓自己能從零開始打造屬於他的「弗拉格時代」。基德的下課，標誌著獨行俠將全面圍繞本季「年度最佳新秀」弗拉格（Cooper Flagg）進行長期重建。然而，這種急轉彎的重建路線，讓隊中明星後衛厄文（Kyrie Irving）的處境變得極度尷尬。厄文目前還有兩年合約（含2027-28年價值4240萬美元的球員選擇權）。這位34歲的老將，在經歷十字韌帶撕裂傷後，其巔峰期顯然與弗拉格的成長週期並不重疊。隨著烏傑里展現出「積極聽取報價」的強硬態度，聯盟觀察家認為，獨行俠若想清空薪資空間以追求更年輕的資產，厄文將成為交易市場上的頭號籌碼。烏傑里在官方聲明中雖禮貌地感謝了基德帶領球隊重返總決賽的功績，但話鋒一轉，強調球團對「持續冠軍競爭力」的高標準。他隨即展開了嚴謹且嚴厲的教練團搜查，並預告將對所有籃球營運部門人員進行「由頭到腳」的評估。對於這支曾在2024年打進總冠軍賽、如今卻陷入重建泥淖的球隊來說，基德的離開宣告了一個時代的終結。獨行俠高層現正傾力清掃前朝人事，從教頭到球員，任何與「唐西奇時代」有關的鏈結似乎都面臨被拆解的命運。