聖安東尼奧馬刺當家明星後衛福克斯（De'Aaron Fox）因右腳踝傷勢在系列賽首戰前夕臨時缺陣。隨著第二戰即將於週三開打，福克斯能否重回球場仍充滿變數。馬刺主帥強森（Mitch Johnson）在今（20）日接受採訪時表示自己對於福克斯能否在G2復出毫無頭緒。

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強森毫無頭緒　喊話相信福克斯本人

強森在今日的練習後向媒體透露，福克斯目前正全力進行休息與治療，力求恢復。「我們目前對於他能否上場毫無頭緒，我比任何醫療人員都更信任福克斯本人，他會告訴我們身體狀況是否足以負荷。」

福克斯的腳踝傷勢早在前一輪對陣明尼蘇達灰狼隊的系列賽後期便已出現，儘管他曾帶傷出戰關鍵的第五、六戰，但該傷勢若缺乏完整休息將難以好轉，這也導致他在對上雷霆的系列賽首戰最終選擇高掛免戰牌。

G1驚險擊敗雷霆　哈珀打出驚奇表現

儘管少了陣中主力，馬刺仍在G1透過二度延長賽驚險擊敗雷霆，搶下寶貴的首勝，並從衛冕軍手中奪回主場優勢。

除了文班亞馬（Victor Wembanyama）展現出宰制級的數據表現外，臨危受命頂替福克斯先發的菜鳥後衛哈珀（Dylan Harper）更是贏球大功臣。哈珀在首戰繳出 24 分、11籃板、6助攻與全場最高 7 次抄截的亮眼數據，全場僅發生1次失誤。展現出極佳的抗壓性。

哈珀擁有198公分的身高優勢，結合力量、運動能力與攻守兩端的全面身手，讓他成為馬刺陣容中極具威脅的戰力。若福克斯在第二戰無法順利回歸，馬刺已在首戰證明了即使沒有主力控衛，球隊依然具備與衛冕冠軍正面對決的能力。

資料來源：《Yahoo Sports

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麥鈺妤編輯記者

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