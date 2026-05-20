在西區決賽首戰繳出震撼全美的「41分、24籃板」史詩級成績單後，聖安東尼奧馬刺隊的超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama）不僅宣告了個人時代的來臨，更讓他的下份合約價值推向了全新的歷史高度。根據《Bleacher Report》記者Eric Pincus報導，這位年僅22歲的天才中鋒，今年夏天將有可能與馬刺隊簽下一份總值最高上看3.26億美元（約合新台幣105億元）的頂級延長合約，有望成為NBA歷史上最高薪的球員。
身價水漲船高 獎項決定合約上限
目前NBA史上最大合約是塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）於2024年簽下的5年3.14億美元（約合新台幣102億元）超級頂薪合約。而在NBA市值不斷上漲的現在，這紀錄很可能被打破。
隨著文班亞馬在季後賽展現出統治級的影響力，他與馬刺隊的續約談判已成為聯盟焦點。據ESPN資深記者馬克斯（Bobby Marks）指出，雙方預計將於7月6日後達成一份為期五年、起跳價約2.52億美元的頂級延長合約。
然而，合約總額更有望因他的個人榮譽而進一步攀升。由於合約中包含了「入選年度最佳陣容（All-NBA）」、「年度最佳防守球員（DPOY）」及「年度MVP」等激勵條款，若文班亞馬能順利達成這些條件，這份合約價值極大機率突破3億美元大關。體育媒體《Sports Illustrated》甚至預測，若他在未來球季持續收割頂級榮譽，最終合約總價有望衝擊3.26億美元的驚人天價。
「他值得每一分錢！」西決首戰奠定歷史地位
對於馬刺而言，這筆鉅額投資不僅是必然，更被視為「物超所值」。在西決G1中，文班亞馬不僅在數據上比肩張伯倫（Wilt Chamberlain），更在二度加時的緊繃時刻投進價值連城的「Logo Shot」，率隊在客場擊敗衛冕軍雷霆。
《The Athletic》資深記者魏斯（Jared Weiss）在賽後撰文指出：「即便文班亞馬本人保持謙虛，但他在球場兩端的表現已經宣告，他就是現在全世界最好的籃球員。馬刺現在給他多少錢都值得，他將帶領球隊贏得不只一座總冠軍。」
馬刺未來的十年基石
這份將在夏天啟動的延長合約，將確保文班亞馬長期留在聖安東尼奧。若以3億美元以上的總價簽約，他將超越過往所有中鋒的薪資門檻，成為NBA史上最昂貴的球星。
儘管仍處於職業生涯的早期階段，但文班亞馬已經證明了他具備支撐這份天價合約的實力。他不僅具備了進攻端的外線威脅與籃下終結能力，更在防守端劃下紅線，讓所有對手感到窒息。馬刺管理層深知，只要有文班亞馬在陣，球隊就具備了持續競爭總冠軍的門票。
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目前NBA史上最大合約是塞爾提克一哥塔圖姆（Jayson Tatum）於2024年簽下的5年3.14億美元（約合新台幣102億元）超級頂薪合約。而在NBA市值不斷上漲的現在，這紀錄很可能被打破。
隨著文班亞馬在季後賽展現出統治級的影響力，他與馬刺隊的續約談判已成為聯盟焦點。據ESPN資深記者馬克斯（Bobby Marks）指出，雙方預計將於7月6日後達成一份為期五年、起跳價約2.52億美元的頂級延長合約。
然而，合約總額更有望因他的個人榮譽而進一步攀升。由於合約中包含了「入選年度最佳陣容（All-NBA）」、「年度最佳防守球員（DPOY）」及「年度MVP」等激勵條款，若文班亞馬能順利達成這些條件，這份合約價值極大機率突破3億美元大關。體育媒體《Sports Illustrated》甚至預測，若他在未來球季持續收割頂級榮譽，最終合約總價有望衝擊3.26億美元的驚人天價。
對於馬刺而言，這筆鉅額投資不僅是必然，更被視為「物超所值」。在西決G1中，文班亞馬不僅在數據上比肩張伯倫（Wilt Chamberlain），更在二度加時的緊繃時刻投進價值連城的「Logo Shot」，率隊在客場擊敗衛冕軍雷霆。
《The Athletic》資深記者魏斯（Jared Weiss）在賽後撰文指出：「即便文班亞馬本人保持謙虛，但他在球場兩端的表現已經宣告，他就是現在全世界最好的籃球員。馬刺現在給他多少錢都值得，他將帶領球隊贏得不只一座總冠軍。」
馬刺未來的十年基石
這份將在夏天啟動的延長合約，將確保文班亞馬長期留在聖安東尼奧。若以3億美元以上的總價簽約，他將超越過往所有中鋒的薪資門檻，成為NBA史上最昂貴的球星。
儘管仍處於職業生涯的早期階段，但文班亞馬已經證明了他具備支撐這份天價合約的實力。他不僅具備了進攻端的外線威脅與籃下終結能力，更在防守端劃下紅線，讓所有對手感到窒息。馬刺管理層深知，只要有文班亞馬在陣，球隊就具備了持續競爭總冠軍的門票。