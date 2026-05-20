洛杉磯湖人本季止步西區季後賽次輪，「詹皇」詹姆斯（Lebron James）與湖人的合約也在賽季結束後到期，詹姆斯將成為完全自由球員，近期外界預測，詹姆斯有可能為了再爭奪一座總冠軍，而接受老將底薪加盟爭冠球隊，但知名NBA記者費雪（Jake Fischer）指出，老將底薪並不在詹姆斯的考慮範圍之中。
傳願接受老將底薪 美媒曝絕不可能
費雪在《Bleacher Report》節目中表示：「聯盟圈內確實有詹姆斯應考慮老將底薪的聲音，但我可以斬釘截鐵地說，他絕不會考慮這種選項。」詹姆斯本賽季年薪高達5260萬美元，目前合約即將到期，他即將以非受限自由球員（Unrestricted Free Agent）投身自由球員市場。
儘管進入職業生涯第23個賽季，詹姆斯在本季60場例行賽中依然繳出平均20.9分、7.2助攻與6.1籃板的穩定表現，展現出足以稱霸場上的競爭力。
單核帶隊闖季後賽 詹姆斯身手依舊強勢
本賽季湖人隊雖在季後賽次輪不敵奧克拉荷馬雷霆隊，遭橫掃出局，但不可忽略的是，在面對唐西奇（Luka Doncic）因傷缺陣的情況下，詹姆斯仍帶領球隊一路闖關至第二輪。根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，儘管湖人隊面臨陣容重整，詹姆斯的團隊在休賽季正式開始前，就已經接獲不少爭冠球隊的洽詢。
考慮到詹姆斯在 41 歲之齡依然能保持如此高水準的體能與技術產出，他顯然堅信自己仍值得一份符合身價的合約。對於那些薪資空間有限、卻又渴望爭冠的球隊而言，詹姆斯的堅持無疑將成為休賽季最受矚目的焦點話題。
資料來源：《Basket News》
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費雪在《Bleacher Report》節目中表示：「聯盟圈內確實有詹姆斯應考慮老將底薪的聲音，但我可以斬釘截鐵地說，他絕不會考慮這種選項。」詹姆斯本賽季年薪高達5260萬美元，目前合約即將到期，他即將以非受限自由球員（Unrestricted Free Agent）投身自由球員市場。
儘管進入職業生涯第23個賽季，詹姆斯在本季60場例行賽中依然繳出平均20.9分、7.2助攻與6.1籃板的穩定表現，展現出足以稱霸場上的競爭力。
單核帶隊闖季後賽 詹姆斯身手依舊強勢
本賽季湖人隊雖在季後賽次輪不敵奧克拉荷馬雷霆隊，遭橫掃出局，但不可忽略的是，在面對唐西奇（Luka Doncic）因傷缺陣的情況下，詹姆斯仍帶領球隊一路闖關至第二輪。根據ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息指出，儘管湖人隊面臨陣容重整，詹姆斯的團隊在休賽季正式開始前，就已經接獲不少爭冠球隊的洽詢。
考慮到詹姆斯在 41 歲之齡依然能保持如此高水準的體能與技術產出，他顯然堅信自己仍值得一份符合身價的合約。對於那些薪資空間有限、卻又渴望爭冠的球隊而言，詹姆斯的堅持無疑將成為休賽季最受矚目的焦點話題。
資料來源：《Basket News》