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經過長達9天的休兵，紐約尼克隊於今（20）日坐鎮主場麥迪遜廣場花園，迎來與克里夫蘭騎士隊的東區決賽首戰。然而，自次輪以4：0橫掃費城76人後便高掛免戰牌的尼克隊，開賽顯然暴露出「休太久」的生鏽感，外線手感集體迷航。此役上半場在三分線外徹底打鐵，累積19投僅2中，創下尼克今年季後賽半場新低紀錄。反觀，騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）殺翻全場，寫下個人季後賽生涯抄截新高紀錄。尼克隊在上半場僅靠著傷癒復出的防守神兵阿奴諾比（OG Anunoby）與替補砍將克拉克森（Jordan Clarkson）各投進一記孤零零的三分球。反觀主力核心群集體崩盤，當家巨星布朗森（Jalen Brunson）、明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）以及鐵血鋒線哈特（Josh Hart）三人在外線聯手11投0中，完全找不到準心。相較之下，客場作戰的騎士隊上半場便在進攻端轟進了8記三分球。儘管尼克隊手感冰冷，但他們依然靠著招牌的鐵血防守在季後賽舞台上死死撐著。首節開局尼克便展現窒息式的防守強度，將騎士隊第一節的得分壓制在16分，這同時也是騎士隊本賽季所有比賽中的單節最低得分紀錄。在此前的季後賽前兩輪中，勢不可擋的尼克隊場均勝分接近20分。然而來到東區決賽，久休未戰造成的生鏽感成為他們的最大敵人，錯失了無數個原本空檔極佳的出手機會。比賽進入第3節，唐斯與哈特雖然終於陸續開張、各投進一顆三分球，但此時尼克隊團隊的外線數據依然是慘澹的23投4中。反觀騎士一哥米契爾此役上半場他便開啟無雙模式，外線與切入予取予求，單節與次節聯手燃燒，以極高效率的9投6中、包含外線6投3中，狂轟16分、3籃板、1助攻，更在防守端瘋狂斷球撕裂尼克進攻節奏，半場就繳出3次抄截。在米契爾半場攻守一體的強勢帶動下，騎士隊成功挺過了首節僅拿16分的低迷開局，在半場結束前將比分反超，強行將尼克隊拉入肉搏戰。比賽進入第三節，米契爾的防守威懾力再度升級。在一次防守對位中，他展現頂級預判，直接從尼克明星前鋒布里吉斯手中將球斷掉，並輕鬆轉換快攻完成一記輕鬆的兩分進球。這次精采的防守，讓米契爾本場比賽累積抄截數來到6次，正式刷新他個人職業生涯的季後賽單場抄截新高。米契爾今年季後賽場均繳出25.6分、5.2籃板、3.3助攻，投籃命中率44.5%，向來被視為頂級得分手的他，防守影響力往往被外界低估。然而，今日他在東決首戰的驚人防守表現，證明了自己同樣能用鐵血防守統治比賽。