紐約洋基今（20）日主場迎戰多倫多藍鳥，藍鳥雖一度取得3：0領先，但洋基靠著麥克馬恩（Ryan McMahon）與萊斯（Ben Rice）的兩發全壘打將比分反超，雖9局下多瓦爾（Camilo Doval）一度讓藍鳥追到僅剩一分差，但最後還是成功抓下三個出局數，終場洋基以5：4險勝藍鳥，系列賽前兩戰拿下2連勝。

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藍鳥單局攻三分　洋基隨即還以顏色

兩隊前三局都沒有打下分數，藍鳥在4局上展開攻勢，先是靠著安打與保送攻佔一、二壘，皮南戈（Yohendrick Piñango）、桑契斯（Jesús Sánchez）接連擊出安打，藍鳥取得2：0領先，隨後藍鳥採取短打戰術推進壘上跑者，席曼尼茲（Andrés Giménez ）再敲出安打，藍鳥取得3：0領先。

萊斯敲關鍵兩分砲　多瓦爾驚險關門

洋基在4局下展開反攻，賈吉（Aaron Judge）、齊森姆（Jazz Chisholm Jr. ）獲得保送，麥克馬恩敲出一發三分砲，瞬間將比分扳平為3：3。5局下，葛里沙姆（Trent Grisham）選到保送後，下一棒的萊斯敲出兩分砲，洋基反超比分為5：3。

9局下半，洋基派出多瓦爾（Camilo Doval）上場關門，多瓦爾一上場就投出保送隨後又被敲出安打，藍鳥靠著小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr. ）的高飛犧牲打，將落後縮小至僅差一分，但多瓦爾在二、三壘有人的情況下，三振岡本和真抓下第三個出局數，驚險守下勝利，終場洋基以5：4擊敗藍鳥。

資料來源：《MLB

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麥鈺妤編輯記者

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