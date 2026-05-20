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▲獨行俠在「年度最佳新秀」庫柏弗拉格（Cooper Flagg）的第一個賽季中僅打出26勝56敗，糟糕的戰績最終催化了制服組撤換基德的決心。（圖／美聯社／達志影像）

達拉斯體壇引爆史詩級人事海嘯！達拉斯獨行俠今（20）日宣布與執教五年的總教練基德（Jason Kidd）正式分道揚鑣，全美媒體與球迷都在高度關注這樁震撼彈背後的真正導火線。對此，本月初剛走馬上任、被視為聯盟最頂級操盤強人的獨行俠新任總裁烏吉里（Masai Ujiri），正式發表公開聲明，赤裸裸地解密了這次撤換主教練的思維邏輯。烏吉里直言，為了重塑這支球隊的冠軍基因，球隊必須在即刻迎來全新方向。事實上，這項震撼人心的換帥決定，早在半個月前就已經初見端倪。在5月5日烏吉里的加盟獨行俠新聞發佈會上，當被現場記者尖銳問及「是否會讓還剩下四年巨額保障合約的基德繼續留任第六個賽季」時，烏吉里當時的態度便顯得相當曖昧與保留。「基德過去確實做得很棒，但我們接下來將會從頭到腳徹底審視這支球隊的所有環節。」烏吉里當時冷酷且理性地表示：「這才是經營一個職業球團、並全方位評估團隊價值的正確方式。」而隨著今日換帥大刀落下，烏吉里的思考過程也終於對外公開。他在最新官方聲明中表示：「在我們深度評估了這個籃球項目的未來發展後，我們堅信現在是球隊迎來全新方向的最完美時機。我們對這支傳統豪門寄予極高的期望，管理層更有責任去建立起一個具備永續爭冠實力的籃球組織。我們接下來將會進行一場徹底、且紀律嚴明的新主帥海選，並持續評估所有籃球運營團隊的人員，以確保球隊的競爭力能夠達到達拉斯球迷所期待且配得上的高規格標準。」雖然基德在達拉斯的執教生涯不乏亮點，他曾在接掌兵符的首個賽季（2021-22）就率隊殺進西區決賽，更在2023-24賽季帶領球隊挺進總冠軍賽，最終敗給波士頓塞爾提克。不過，專家指出，這兩年的驚艷表現很大程度掩蓋了基德在戰術穩定度上的嚴重缺失。在基德執教的另外三個賽季中，獨行俠全部都被阻絕在季後賽大門之外，而在剛剛落幕的本賽季中，交出了西區第12名、26勝56敗的恥辱戰績。對於花了大代價進行大換血的獨行俠制服組而言，這種大起大落的極端戰績顯然無法令人容忍。不論最終是誰能夠接下這個達拉斯的黃金教頭位置，他都將手握一塊全美籃壇最令人羨慕的建隊基石弗拉格（Cooper Flagg）。雖然獨行俠在弗拉格的菜鳥年打得跌跌撞撞，但這位19歲的超級新星本季仍高票榮膺「年度最佳新秀（Rookie of the Year）」，且全美專家一致公認他正以瘋狂速度蛻變為全聯盟最耀眼的巨星。烏吉里此時此刻扣下變陣扳機，無疑是希望在弗拉格進入生涯第二年的關鍵期之前，能有一位具備頂級開發魔力的戰術大師進駐達拉斯，帶領這群青年軍重返榮耀。