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NBA東區決賽今（20）日在籃球聖地麥迪遜廣場花點燃戰火，由紐約尼克坐鎮主場強碰克里夫蘭騎士。客場作戰的騎士在第4節一度握有93：71、高達22分的巨大領先，根據美媒數據統計，此時騎士的勝率高達99.9%，尼克僅剩0.1%的逆轉奇蹟。然而，尼克當家超級巨星布朗森（Jalen Brunson）在末節天神下凡獨攬15分，率隊轟出一波30：8的高潮硬是將比賽拖入延長賽。最終尼克以115：104完成史詩級的大逆轉，成功捍衛主場取得系列賽1：0領先。上賽季飲恨東決的尼克隊，本季補強板凳後捲土重來，次輪更是以4：0橫掃 76 人。然而，足足休整了9天的尼克在上半場在外線瘋狂打鐵，團隊三分球僅19投2中，布朗森個人就投丟了5記三分。雖然雙核之一的狀元郎唐斯（Karl-Anthony Towns）上半場夢遊僅得2分，但布朗森及時調整策略，頻頻衝擊內線強砍14分，曾幫助球隊一度確立11分優勢。不過騎士隨即發動反撲，半場結束尼克以46：48遭到逆轉。下半場易籃再戰，米契爾（Donovan Mitchell）攻守兩端大爆發，全場填滿數據欄狂飆29分、5籃板、3助攻，更送出季後賽生涯新高的6次抄截，帶領騎士在第四節初建立起22分的領先優勢，幾乎將勝利放進口袋。在絕望的22分落後下，布朗森徹底開啟救世主模式。他看準騎士防守漏洞，在高位擋拆後瘋狂「點名」單挑哈登。哈登在此前面臨連續兩輪的搶七鏖戰，體能嚴重透支，面對布朗森的無情單打防守完全形同虛設。布朗森連續5次單吃哈登得手，點燃了尼克一波18：1的反撲，將分差追到僅剩5分。讀秒階段尼克外線開火追成99平手，雖然哈登隨後補進關鍵中投，但手燙到著火的布朗森再度單挑哈登跳投命中。隨著騎士布里吉斯（Mikal Bridges）絕殺打鐵，雙方以101：101進入延長賽。進入延長賽後，士氣大振的尼克瞬間打出一波流攻勢拉開比分，而米契爾在第四節與加時賽徹底熄火僅拿3分，眼全睜看著尼克完成0.1%機率的驚天逆轉。此役的最大戰犯無疑指向了騎士球星哈登。這是哈登時隔8年、繼2018年火箭時期後再次踏上分區決賽舞台，但他的表現卻不佳。全場16投僅5中、其中三分球8投1中，僅拿15分、4籃板、3助攻，卻狂送6次失誤與5次犯規。他在第四節與決勝階段防守端被布朗森徹底打爆，成了騎士領先22分大崩盤的致命傷。終場尼克成功捍衛麥迪遜花園。唐斯下半場雖找回準心繳出13分、13籃板、5助攻，但也發生高達7次失誤，好在全場轟下38分的布朗森天神下凡，讓唐斯無需背鍋。這場驚天大逆轉不僅極大提振了紐約的爭冠士氣，更給了騎士全隊心態上的沉重一擊。