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▲騎士隊當家球星老將哈登（James Harden，圖）與米契爾（Donovan Mitchell）與在第四節面對尼克隊的高壓防守顯得無計可施，種下敗因。（圖／路透／達志影像）

克里夫蘭騎士總教練阿特金森（Kenny Atkinson）今（20）日不僅僅是輸掉了對陣紐約尼克的東區決賽第一戰（Game 1），他更讓自己陷入了季後賽總教練所能聽到的最嚴厲、最羞辱的輿論風暴之中。在騎士隊第四節遭遇毀滅性進攻斷電時，知名體育記者斯萊特（Erik Slater）直接在社群平台「X」上發文痛批：「阿特金森在比賽最後關頭的執教表現簡直不可原諒，這是一場足以讓他被開除的敗仗。」根據記者Sean Grande分享數據，騎士末節領先22分時勝率達到99.9%，尼克斯僅靠0.1%可能性完成逆轉。騎士隊原本帶著極佳的奪勝氣勢踏入麥迪遜廣場花園，並在正規時間一度建立起高達22分的巨大領先優勢，眼看就要在客場強行偷走主場優勢。然而，隨後整場比賽卻在阿特金森令人費解的調度下，硬生生朝著完全相反的方向前進，最終，紐約尼克在主場以115：104反超擊敗騎士，賞給克里夫蘭當頭棒喝。比賽結束後，球迷與專家開始提出質疑，當比賽壓力飆升到頂點時，這支擁有米契爾（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）、莫布里（Evan Mobley）與艾倫（Jarrett Allen）的完全體陣容，究竟還能不能信任阿特金森的末節決策？雖然將任何一場東區決賽的敗仗直接定調為「該被解雇」顯得有些過於極端，特別是阿特金森才剛帶領騎士突圍前兩輪。但這個詞精準捕捉了克里夫蘭球迷當下的絕望與憤怒。騎士隊不是一開賽就被擊潰，他們曾手握雙位數領先，有最好的機會給予高歌猛進的尼克隊迎頭痛擊。回顧晉級之路，騎士隊的賽程極度嚴苛。他們連續兩輪經歷戰至最後一刻的搶七大戰，反觀紐約尼克則是輕鬆以4連勝掃費城76人，手握充足的休息時間。如此背景讓騎士今日揮霍大好江山的行為顯得更加致命。阿特金森沒能利用球隊前半段的火熱節奏一舉奠定勝基，反而讓球隊暴露在毫無容錯率的體能崩潰邊緣。騎士隊目前的陣容完全是為了「贏在當下」而打造。米契爾正值黃金巔峰期，季中找來老將哈登就是為了拉高季後賽的爭冠天花板，而莫布里與艾倫的雙塔更是全聯盟公認最具主宰力的防空禁區。當這樣一支頂配戰隊在分區決賽開局就送掉大把領先時，總教練自然會成為第一箭靶。更何況尼克隊今日還迎回了因大腿後側肌群拉傷缺席多場的防守大鎖阿奴諾比（OG Anunoby）。阿奴諾比在下半場重返先發防線後，與哈特（Josh Hart）聯手死纏騎士隊的持球創作者，直接掐死了克里夫蘭的進攻引擎。雖然這不代表騎士球團會立刻開除阿特金森，但這意味著阿特金森在接下來的系列賽中已經沒有任何犯錯空間。第二戰（Game 2）將繼續在紐約主場舉行，騎士需要更乾淨的末節進攻、更果斷的破解包夾對策，以及一套不會讓看台粉絲抓狂的調度。