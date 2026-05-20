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📍哈登三大恥辱數據

❗️失誤超越進球數： 這場比賽是哈登在本賽季季後賽中，第6次單場「失誤數（6次）超過open play進球數（5個）」。根據統計，哈登生涯至今188場季後賽中，高達48場比賽出現這種數據，占比高達25.5%。

❗️歷史季後賽低迷之王： 經此一役，哈登職業生涯至今「單場投籃命中率不足35%」的季後賽場次，正式成為自1955年引入24秒進攻限時以來，NBA歷史上在季後賽打出如此低迷表現次數最多的選手。

❗️外線手感徹底冰結： 算上這場比賽的打鐵表現，哈登在最近兩場季後賽中，外線三分球合計14次出手竟然僅命中1球。

克里夫蘭騎士隊在今（20）日開打東區決賽首戰中，第四節慘遭紐約尼克隊上演22分的驚天大逆轉，以104：115無緣收下開門紅。這場史詩級的大崩盤，讓騎士隊明星後衛哈登（James Harden）迅速被推上輿論的風口浪尖。哈登此役雖然出戰高達42分，但進攻端手感冰冷、防守端更淪為提款機，全場16投僅5中，包含外線8投1中，僅拿15分、4籃板、3助攻，卻送出多達6次失誤與5次犯規，正負值為難堪的-6。如此低迷的表現，讓前東家費城76人的隨隊記者克雷爾（Austin Krell）在社群上毫不留情地狠批：「這是我這輩子見過哈登打得最爛的比賽之一。」這場比賽哈登在下半場的進攻徹底崩盤，第4節不僅在進攻端投出離譜的「三不沾」，單節open play更是交出4投0中的白卷，只靠著罰球勉強拿到4分。更災難的是在防守端，尼克隊當家控衛布朗森（Jalen Brunson）在第四節與延長賽抓準哈登移動速度過慢的弱點瘋狂「點名」單打。美媒《ClutchPoints》賽後指出，布朗森在末節決戰時刻，直接在哈登頭上連續狂轟9分，以一己之力將尼克隊從懸崖邊拉回並拖入延長賽。哈登在攻防兩端的失序，無疑是騎士隊葬送22分領先優勢的最大主因。這場災難級的比賽結束後，美媒也翻出各項大數據清算，赫然發現哈登在此役創下了多項堪稱恥辱的歷史紀錄。首先，這場比賽是哈登在本賽季季後賽中，第6次出現「單場失誤數超過open play進球數」的詭異窘境。統計指出，在哈登職業生涯至今累計的188場季後賽中，竟然有高達48場比賽的失誤數多於進球數，生涯佔比高達驚人的25.5%，等同於每四場季後賽就有一場在瘋狂失誤。此外，哈登此役的整體投籃命中率只有慘澹的31.2%。根據數據統計，這場比賽過後，哈登成為自1955年NBA引入「24秒進攻限時」以來，在季後賽打出「單場命中率不足35%」次數最多的球員。這項跨越半個世紀的尷尬紀錄，直接將哈登「季後賽就爛」的標籤烙印得更加深刻。除了進攻端的打鐵與頻頻掉球，哈登的外線退化同樣讓人匪夷所思。算上上一輪的搶七鏖戰，哈登在最近兩場季後賽中，外線累計14次三分球出手，竟然只命中1顆三分，外線威脅力幾乎為零。面對如此低迷且在防守端被對手頻頻點名單打的哈登，騎士隊教練團在東決第二戰開打前，如何隱藏哈登在防守端的巨大劣勢，並重新激發他的組織進攻火力，將是騎士隊能否在麥迪遜廣場花園避免陷入0：2落後絕境的唯一保命符。