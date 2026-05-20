紐約尼克今（20）日在NBA東區決賽G1，在第四節一度落後22分的情況下，布朗森（Jalen Brunson）率隊打出一波30：8的猛烈攻勢，將戰局帶進延長賽，延長賽中騎士依舊找不到手感，團隊僅拿下3分，反觀尼克團隊攻下14分，終場尼克就以115：104擊敗騎士拿下東區決賽首勝，尼克也以22分大逆轉寫下NBA季後賽歷史第四節第二高的逆轉紀錄。
尼克上演瘋狂逆轉秀 寫NBA季後賽紀錄
根據《The Guardian》指出，尼克此戰22分的逆轉秀，是繼2012年洛杉磯快艇在季後賽首輪24分逆轉曼非斯灰熊後，近30年來次高的季後賽第四節逆轉紀錄，第三名為2002年波士頓塞爾提克21分逆轉籃網，第四名則是2015年20分逆轉紐奧良鵜鶘。
休息9天找不回狀態 尼克記取上賽季教訓
尼克隊在季後賽前10場比賽中，累計以194分的巨大淨分差擊敗亞特蘭大老鷹隊與費城76人，寫下了NBA季後賽歷史前10場的淨勝分紀錄。然而，次輪橫掃 76 人隊後，尼克隊共休息長達9天，過多的休息為尼克帶來冰冷的投籃手感。
此戰在前三節尼克的三分球僅23投4中，第四節開局也表現糟糕。去年東區決賽第一戰，尼克同樣是在主場於第四節最後階段浪費14分領先優勢，最終在延長賽輸給印第安納溜馬，尼克這次及時找回了進攻節奏，並成為拿下勝利的那一方。
尼克隊去年在季後賽中曾三度克服20分落後完成逆轉，這是自1969-70年隊史拿下首冠的賽季以來，尼克隊史有紀錄以來的最大逆轉分差。
資料來源：《The Guardian》
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根據《The Guardian》指出，尼克此戰22分的逆轉秀，是繼2012年洛杉磯快艇在季後賽首輪24分逆轉曼非斯灰熊後，近30年來次高的季後賽第四節逆轉紀錄，第三名為2002年波士頓塞爾提克21分逆轉籃網，第四名則是2015年20分逆轉紐奧良鵜鶘。
休息9天找不回狀態 尼克記取上賽季教訓
尼克隊在季後賽前10場比賽中，累計以194分的巨大淨分差擊敗亞特蘭大老鷹隊與費城76人，寫下了NBA季後賽歷史前10場的淨勝分紀錄。然而，次輪橫掃 76 人隊後，尼克隊共休息長達9天，過多的休息為尼克帶來冰冷的投籃手感。
此戰在前三節尼克的三分球僅23投4中，第四節開局也表現糟糕。去年東區決賽第一戰，尼克同樣是在主場於第四節最後階段浪費14分領先優勢，最終在延長賽輸給印第安納溜馬，尼克這次及時找回了進攻節奏，並成為拿下勝利的那一方。
尼克隊去年在季後賽中曾三度克服20分落後完成逆轉，這是自1969-70年隊史拿下首冠的賽季以來，尼克隊史有紀錄以來的最大逆轉分差。