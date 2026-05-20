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NBA東區決賽G1今台灣時間（20）日引爆史詩大逆襲！紐約尼克在第四節末段落後達22分絕境下，憑藉明星後衛傑倫布朗森（Jalen Brunson）末節橫空出世，個人獨砍38分並徹底打爆詹姆斯哈登（James Harden）防線，率隊在第四節最後7分鐘打出44比11的猛烈攻勢，且布朗森個人就拿17分，最終以115：104逆轉擊潰克里夫蘭騎士。對此，布朗森說，長期休戰確實有影響開局，後續將改進問題，但也坦言，「這段時間的休息確實在第四節和延長賽幫到我們。」紐約尼克在前三節手感冰冷，第四節剩不到8分鐘時甚至落後克里夫蘭騎士隊高達22分，主場觀眾噓聲四起。不料此時傑倫布朗森（Jalen Brunson）化身救世主，隻手接管戰局。布朗森全場瘋狂轟下38分、6助攻，其中高達17分集中在第四節與延長賽。在常規時間最後12分49秒內，布朗森個人得分以17分多過騎士全隊11分總得分，率隊拉出44比11的毀滅性收尾。除了布朗森神蹟，替補奇兵沙米特（Landry Shamet）的冷箭更成為逆轉關鍵。尼克自從橫掃費城76人後迎來長假休養，此役前段全隊三分球一度悽慘到21投僅2中。但到了生死關頭，尼克外線突然甦醒，打出11投8中的瘋狂演出。沙米特先在第四節讀秒階段飆進絕平三分彈，將比數扳平至99：99，最後布朗森再拋投命中，兩人聯手鎖定延長賽，沙米特最後在延長賽也有三分彈演出。這場落後22分的大逆襲刷新了尼克隊史季後賽最大逆轉紀錄，也是全聯盟歷史第二大的末節奇蹟。季後賽已累積18場比賽砍下35分以上的布朗森，在賽後接受採訪，還顯得有些恍惚，對於第四節的絕地反攻，他表示，「我們知道不可能靠一個回合把所有分數都追回來，所以就是完成防守，也有幾個幸運的投籃進了。」「我隨時做好準備。」布朗森回憶，尼克經過長時間休戰，前三節確實有受到影響，「我們前三節可能還在休息」，但他也認為這樣的狀態並不優，「我們必須以更好的狀態開局，第二節和第三節不太像平常的我們，必須找到辦法打得比今天更好，不過這段時間休息確實在第四節和延長賽幫到我們。」尼克今天在後半段瘋狂攻擊騎士老將哈登，突破對方防線猛得分，被外界視為尼克贏球關鍵。當布朗森被問及「攻擊哈登是有意為之，還是你只是告訴自己：無論誰防你，你都要攻擊他？」布朗森回應，「老實說，就是投進了。」並無正面回應，但也確實在場上成為尼克突破口，拿下關鍵首勝。