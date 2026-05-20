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洛杉磯道奇隊明星內野手弗里曼（Freddie Freeman）於19日展現強大火力，在客場迎戰聖地牙哥教士隊的比賽中單場轟出雙響砲，不僅包辦了開局的兩分砲，隨後更擊出追平比分的陽春彈，用單場雙響砲的表現，回應了親臨現場觀戰的父親。弗里曼在第一局首打席就迎來進攻機會，面對教士先發投手坎寧時速96.1英里的直球，精準鎖定並將球送上左外野看台。這發賽季第5號的兩分砲，不僅送回攻佔三壘的大谷翔平，也幫助球隊先馳得點，同時也是他自5月8日對戰勇士隊以來，時隔10場比賽再度開轟。第六局在球隊陷入3比4落後時，弗里曼再度挺身而出，瞄準教士隊剛換上場的第二任救援投手埃斯特拉達，一棒將球轟進右外野看台。這記賽季第6號的追平陽春全壘打，成功幫助道奇隊咬住比分，也再度點燃了休息區的求勝鬥志。這場大爆發的背後藏有溫馨故事，弗里曼在10歲時因皮膚癌失去母親，12歲時父親弗雷德又因充血性心力衰竭一度命危，所幸奇蹟康復並一手將他拉拔至大聯盟球星。此役弗里曼在開轟回到休息區後，第一時間便走到看台邊，隔著防護網與父親熱情擊掌，臉上綻放出無比燦爛的笑容。轉播電視台「SportsNet LA」記者沃森隨後揭露了這段感人內幕，表示弗里曼的父親原本並無打算出席這場比賽。然而弗里曼在賽前親自致電父親，坦言「爸爸，我希望你能來，我現在需要你的支持」，這才促成了父親的驚喜現身，也留下了父子在球場上最動人的一幕。