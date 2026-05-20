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MLB南加州宿敵大戰今台灣時間（20）日上演超狂逆轉！洛杉磯道奇客場對陣聖地牙哥教士，道奇巨星大谷翔平今天延續揮棒好手感，有雙安演出，加上強打弗萊迪弗里曼（Freddie Freeman）狂飆單場雙響砲強勢反彈。雖兩隊戰至九局還是平手僵局，但道奇靠著教士守護神梅森米勒（Mason Miller）暴傳失誤與安迪帕黑斯（Andy Pages）犧牲飛球，強取超前分以5：4逆轉勝，成功終結教士四連勝，明日將由大谷翔平強勢登板先發。南加州宿敵對決戰況進入白熱化！道奇今天作客教士主場，一局上大谷翔平敲出開局二壘安打後，弗里曼立刻補上兩分長打炸裂。大谷在五局上也有安打演出，道奇打線串聯取分，加上弗里曼隨後在六局上，再度瞄準教士後援投手埃斯特拉達（Jeremiah Estrada）的失投球，掃出追平比分的陽春全壘打。雙方激戰至九局上戰成4：4平手。此時教士隊派上本季防禦率極致統治、前21場僅1場失分的強悍終結者梅森米勒（Mason Miller）把關。眼看一人出局後，道奇強打蒙西（Max Muncy）發揮神鷹眼挑戰智慧判決，成功反轉三振判決變成保送進佔一壘。隨後道奇換上寇爾（Alex Call）代跑，米勒雖然敏銳抓到考爾起跑意圖大動作轉身牽制，卻不料發生致命暴傳，球直接飛越一壘手法國（Ty France）頭頂，讓考爾大步推進至三壘。隨後帕黑斯（Andy Pages）發揮黏性糾纏鬥，最後敲出右外野深遠飛球。儘管教士外野手塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）與韓籍野手宋成文聯手雷射肩回傳，寇爾仍極驚險滑入本壘摘下關鍵超前分。昨日系列賽首戰，教士以1：0險勝道奇，今天前半段教士進攻端依舊維持火燙手感。比賽初期教士重砲球星馬查多（Manny Machado）與強打安杜哈爾（Miguel Andujar）展現瘋狂怪力，接連對道奇先發投手希恩（Emmet Sheehan）敲安，幫助教士一度手握領先優勢，也逼得希恩僅投四局便失4分落魄退場。只可惜教士先發投手坎寧（Griffin Canning）主投五局失三分優質好投退場後，牛棚未能頂住道奇的反撲火網。教士近期高昂的四連勝遭到無情腰斬，後援投手史考特（Tanner Scott）苦吞敗戰，而道奇隊克萊因（Will Klein）則在九局下穩健演出三上三下，順利斬獲生涯首場救援成功。這場關鍵宿敵戰勝利徹底點燃道奇休息室士氣，兩隊平添將迎來系列賽最終戰，道奇隊已確定派出3勝2敗，防禦率0.82的大谷翔平先發登板，迎來本季在投手丘上的第八場戰役；教士則由瓦茲奎茲（Randy Vásquez）迎戰，將在明天台灣時間上午8點40分開打。