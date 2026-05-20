我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平本季投球表現稱霸大聯盟。（圖／美聯／達志影像）

洛杉磯道奇球星大谷翔平明台灣時間（21）日「二刀流」回歸！道奇今天逆轉教士奪回分區榜首，大谷翔平全場3打數2安打，跑回首分並貢獻打點，締造連續四場敲出複數安打的紀錄。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後再次證實大谷明天將「二刀流」出戰，將是他繼上月23日後，相隔28天、本季第四度在場上投打雙棲。不過，大谷前次二刀流主投6局無失分，打擊卻留下4支0紀錄，且近三次都是「專任投手」，若明天能延續打擊好手感，有望破除外界質疑聲浪拿下關鍵勝利。洛杉磯道奇今日在客場以1分差驚險贏下戰局，總教練戴夫羅伯茨（Dave Roberts）賽後證實大谷翔平（Shohei Ohtani）明天將回歸大家習慣的「二刀流」身分。大谷翔平雖在上月底至本月中旬陷入打擊低潮，今年「專任投手」的次數已累積四次，比「二刀流」的三次還多，這也會是大谷在自上月對戰舊金山巨人隊以來，時隔28天再度二刀流先發。事實上，大谷翔平在打擊手感火燙的四月初，二刀流日就繳過3支0的打擊成績。大谷在同月8日先發登板投球時，當時繳出6局0責失分的好投，安打數控制在一隻手算得出來的數量，只被敲4安，但打擊方面表現平平，僅靠一次四壞保送上壘，而下一場在16日的登板投球則沒有打擊。回顧大谷翔平前一次二刀流，已是上月23日，他投出6局無失分的好投，用91球只被敲出5安，不過打擊卻吞下4支0，而他創造的連續53場上壘紀錄在這天中斷，「二刀流」也是在這時受到挑戰，後續三次先發投球都沒有上場揮棒。目前「投手大谷」因為抱有3勝2敗、防禦率0.82的瘋狂數據，讓打擊成績相比之下略顯遜色，被外界評價「登板投球當天打擊率會下滑」。不過大谷翔平近期的打擊表現迎來轉機，他在今天依然擔任「第1棒、指定打擊」，且在首打席就敲出強襲左外野邊線的二壘安打，點燃道奇打線氣勢。在三局上第二打席，大谷翔平則發揮絕佳選球眼，穩健選到四壞球保送上壘，持續施加進攻壓力。五局上，在一出局、三壘有人的進攻絕佳機會下，大谷再次擊出二壘方向極具穿透力的滾地球，成功掩護隊友跑回本壘得分，進帳珍貴打點。八局上大谷翔平還有安打演出，奮力跑壘時連頭盔都甩掉，一口氣攻佔二壘，展現十足拚勁，打擊威力貫徹整場比賽，明天有望延續好手感，為道奇拿下系列戰最終勝利。