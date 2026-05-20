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今日洛杉磯道奇作客聖地牙哥教士的比賽中，道奇隊在九局上半靠著一次保送，再加上投手的失誤攻佔三壘，最後憑藉著帕赫斯（Andy Pages）的高飛犧牲打攻下超前分，順利收下這場比賽，讓道奇再次回到龍頭寶座。在4：4平手的九局、一人出局三壘有人的局面下，帕赫斯面對大聯盟最強的守護神米勒（Mason Miller），在投手球數絕對領先的情況下，帕赫斯展開纏鬥模式，經歷了九顆球的纏鬥，終於帕赫斯咬中一顆速球送向右外野，幫助道奇打回超前分。在這個一球就可能決定勝負的情況下，帕赫斯表示：「有幾顆球我感覺自己的出棒稍微慢了一點，實際畫面上看起來可能也是如此。相反地，也有幾顆球是我原本有機會給予重擊的。他對自己有信心，而我對自己也同樣有信心。」儘管如此，最終他仍堅定自我：「我的打擊策略並沒有改變。在不斷將刁鑽的球擊成界外並持續纏鬥的過程中，我感覺到自己的信心越來越強，相反地，他的信心似乎稍微下降了。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示：「我認為他所累積的努力，在那一刻完全展現了出來。」並補充道：「那是一場戰鬥，是意志與決心。對我來說，那與打擊機制或思考繁雜細節無關，純粹就是勝負。安迪完全沒有打算輸掉這場比賽，就算米勒是棒球界最頂尖的投手，但安迪無論如何都想拚出有價值的結果。」