我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）於20日在主場迎戰多倫多藍鳥的比賽中，再度展現他恐怖的「神之鷹眼」。他在第四局下半主動提出ABS電子好壞球挑戰，不僅成功推翻主審原本的三振判決，他直接脫裝備上壘的霸氣一幕更帥翻全網，成功點燃球隊反攻氣勢，幫助洋基終場以5：4險勝藍鳥。洋基隊此役在前半段陷入苦戰，四局上半先發投手遇到亂流，被藍鳥隊一口氣攻下3分。陷入落後的洋基在四局下半由首名打者賈吉，他在與投手激烈糾纏 5 球後，面對第 6 顆落在好球帶下緣的滑球站著不動，儘管第一時間主審拉弓判定三振，但賈吉迅速拍頭盔向主審示意提出 ABS 電子好壞球挑戰。賈吉在提出挑戰後展現出百分之百的自信，甚至沒有留在打擊區等待大螢幕的最終宣判，就直接踩著「確信步」朝一壘大步邁進，並在行進間瀟灑地丟掉球棒、脫下護具。隨後電子系統結果出爐，該球確實為壞球，帥氣畫面瞬間引發網友瘋傳，大讚他「毫不浪費時間直接脫裝備上壘，實在有夠帥！」這次精準的「鷹眼挑戰」不僅成功為賈吉爭取到保送上壘，更打亂了藍鳥隊投手的投球節奏。隨後洋基隊趁勝追擊，在該半局成功將壘包堆滿兩名跑者，緊接著上場的新同學麥克馬洪（Ryan McMahon）在相隔三個棒次後頂住壓力，瞄準失投球一棒轟出強勢的三分全壘打，瞬間幫助球隊扳平比數。挺過前期的落後僵局後，洋基隊打線在五局下半再度接力開轟，順利奠定勝基。儘管比賽後半段總教練布恩（Aaron Boone）在第七局因不滿兩次關鍵誤判而情緒失控，遭到驅逐出場，但洋基牛棚在後續局數成功頂住壓力，在驚險的拉鋸戰中守住領先果實，最終順利在主場將勝利留在紐約。