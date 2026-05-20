NBA東區決賽G1，克里夫蘭騎士今（20）日在作客麥迪遜花園廣場迎戰紐約尼克，騎士在第四節領先22分的情況下，遭到紐約尼克上演22分絕地大逆轉，在延長賽騎士僅攻下三分，終場騎士以104：115不敵尼克，賽後「惡漢」巴克利（Charles Barkley）將騎士本場比賽的失利稱為「窒息的失敗」

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騎士慘遭逆轉　巴克利銳評「歷史級崩盤」

騎士在此戰原先掌握巨大的優勢，並一度領先尼克多達22分，卻在比賽最後7分45秒至延長賽期間，讓紐約尼克打出了一波44比11的攻勢。巴克利在《Inside the NBA》節目中，表示本場比賽是一場歷史級的慘烈崩盤。

阿特金森坦言運氣不佳　仍為球隊感到驕傲

騎士主帥阿特金森（Kenny Atkinson）賽後坦言，球隊在前三節展現了強悍球風，但第四節的崩盤令人難以辯護，「坦白說，我們運氣有點差。布朗森在第四節完全接管了比賽，我們嘗試了包夾和其他防守策略，但防不住他。儘管如此，我依然為球員們前三節的表現感到自豪。」

對於騎士隊而言，這場本該到手的勝利卻因末節的失守而告吹，但同時也展現能夠與尼克一戰的能力，接下來如何調整心態將成為系列賽關鍵。

資料來源：《The Sporting News

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麥鈺妤編輯記者

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