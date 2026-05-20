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▲前日本火腿隊監督栗山英樹。他在日職時期為大谷翔平量身打造的「登板日前後日限制打擊」模式，至今仍是大聯盟各隊在調配二刀流選手體能負荷時的核心教科書。（圖／路透／達志影像）

▲亞特蘭大勇士隊左投塞爾（Chris Sale）。作為本季國聯賽揚獎的強勁競爭者，塞爾穩定的局數產出與高勝率，正好凸顯了大谷翔平在「保護性輪休」下，可能面臨投球局數不足的戰略硬傷。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

儘管大谷翔平在最近6場比賽中的23打數中敲出12支安打，打擊狀況拉出一波小高潮，但他的OPS（上壘率+長打率）0.872仍遠低於9年的大聯盟生涯的0.954。相對的，今年他的投球表現是一整個大好，大有挑戰賽揚獎的氣勢，這獎項也正是他生涯成就中最欠缺的一項。那麼，問題來了，大谷翔平是否要為了個人生涯最佳的單季投球成績，來稍微降低做為打者的出賽頻率？事實上，減少大谷以打者身分出賽這件事，已經是洛杉磯道奇今年正在做的事，總計他的7次先發登板中，有4次並未上場打擊，另有3次是投球的隔天沒有出賽，特別是最近3次登板，就只是單純投球而已。球季畢竟才剛開始，道奇自然不會去想到他可能會去競爭賽揚獎這種事，最主要是今年是他在2023年以後，首度在開季就登板投球，該如何讓大谷在維持打者身分之下，以先發投手撐完整季，要考量的事還蠻多的。嚴格說起來，大谷在大聯盟的完整投球季只有2021、22年兩季，2023年在天使的最後一季雖然贏得國聯全壘打王，也拿下10勝，但9月就因為進行右手肘尺側副韌帶重建手術而提前結束球季。也就是說，2024年他沒有投球，去年6月雖然復出投球，但卻是靠著大聯盟登板進行復健賽作業，直到調回正常的投球能量，所以他必須重新適應一整季完整地以投、打兩端出賽的節奏。別忘了，來到道奇隊之後，大谷是年年都有季後賽要打的，甚至連兩年都拿下世界大賽冠軍，這是他在天使隊時期所沒有的經驗，這些「loading」是需要算進去的，不只是球季拉長，休賽季調整和休養的時間也會變少。調配大谷投、打出賽頻率，前日本火腿監督栗山英樹最有經驗，甚至被視為成功創造出一位「投打二刀流」選手的靈魂人物，這點即使美國球季也不否認，大谷2018年開始大聯盟生涯時，天使隊幾乎是「拷貝」火腿在2016~17年對大谷的操作模式。栗山從一開始不僅不讓大谷同場進行投、打工作，甚至在他先發登板前、後日都不讓他上場打擊，再放寬到投球前、後日其中一天讓他打擊，之後是前、後日都可以上場打擊。一直到2017年，也是大谷的日職最後一季，該季他因傷自7月才開始在一軍投球，栗山在季末總算是讓他同場進行投、打工作，大谷也在10月4日成為日職66年來首位擔任第4棒的先發投手。為了幫大谷打造好的「投打二刀流」機制與未來的大聯盟之路，栗山費盡苦心，因此大谷的日職球季極少投、打均衡出賽，最均衡的一季是2016年投140局，拿下10勝，出賽382打席，敲出22支全壘打，但局數和打席仍未達標準，無法進入打擊率、防禦率榜。也就是說，大谷翔平能在大聯盟創造人類史上前所未有的「投打二刀流」成就，特別是2021~23年幾乎是全季完整投、打出賽，栗山英樹在日職時期為他造的根基是非常關鍵的。然而，時間過去那麼久了，大谷翔平已經31歲，是該更進一步為未來做考量的時候了，最重要的是，道奇隊一定會想盡辦法讓他剩餘7年合約效果發揮到最大，近期的投球登板日不上場打擊也是基於這種考量。至於讓大谷挑戰國聯賽揚獎，算是媒體與網路上炒出來的話題。過去他只有2022年曾獲得賽揚獎選票，該季為天使投166局，戰績15勝9敗，防禦率2.33，每局被上壘率1.01，三振172次，最終在美國賽揚獎票選排名第4。本季截至5月17日止，大谷登板7次，投44局，戰績3勝2敗，防禦率0.82，每局被上壘率0.82，投出52次三振。但道奇已出賽49場，未達規定投球局數，如果在達成規定投球局數之下維持這樣的數據，防禦率會在大聯盟排名第一，每局被上壘率排第二，對手打擊率0.161與海盜隊史肯斯（Paul Skenes）並列第一，投球品質確實是本季先發投手中的頂尖水準。大谷預定在美國時間5月20日先發對上同區強敵教士隊，屆時應該很有機會補足規定投球局數，但以他平均間隔6、7天先發登板的頻率來看，整季都會在規定投球局數的邊緣游走。如果要競爭國聯賽揚獎，大谷的局數不夠多就會是一大硬傷，特別是幾位主要競爭對手中，史肯斯已先發10場、投55局，釀酒人的米澤羅斯基（Jacob Misiorowski）9場、51局，勇士隊的塞爾（Chris Sale）9場、55局，局數一旦差太多，勝場數、三振數的落後差距多半會被拉得更開，評量貢獻度的WAR值更不在話下。真的要讓大谷進入國聯賽揚獎的競爭行列，稍微縮短先發登板頻率會是一個辦法，比如說平均隔5、6天投一次，但如此一來，以打者身分出賽的場數勢必會減少。未來道奇會如何操作他的投、打頻率，值得觀察。