底特律老虎今台灣時間（20）日以3：4敗給克里夫蘭守護者，主場一萬多名球迷無奈目睹球隊在主場的四連敗。美媒《SI》報導指出，老虎本季開季至今不僅傷兵滿營，打線更淪為「3A」等級，文中點名多位打者，台灣強打李灝宇也包含在內，指出其OPS攻擊指數一度跌破0.582，「目前有大量的打擊機會，但沒有任何一個人把握住並脫穎而出。」認為老虎整體打擊實力有待加強。
李灝宇展現守備美技 老虎主場仍吞4連敗
老虎隊今天在主場迎戰守護者，李灝宇以「二壘手、第8棒」先發上陣，3打數中敲1安，在五局上也有守備美技，反手接球後馬上回身傳球，順暢的動作受到各界青睞，但最終球隊還是吞敗。
不過，老虎隊在近10場比賽中，僅拿下兩勝，自從本月16日對決藍鳥，目前已經連續兩個系列賽在自家主場打球，近五場只拿下一勝，戰績沒有好轉跡象。對此，美媒《SI》昨天發出報導分析，認為老虎隊已經慢慢出現「爛隊」症頭。
老虎隊投手淪傷兵群 陷入「沒人可用」困境
美媒點出，老虎隊本季雄心壯志留下聯盟最強左投斯庫伯（Tarik Skubal），並重金網羅強投瓦德茲（Framber Valdez）組成恐怖雙巨頭。然而瓦德茲先發慘遭守護者痛擊，防禦率暴漲至4.58。加上斯庫伯手肘浮現游離體面臨健康危機，老虎投手群徹底淪為傷兵群。
目前老虎傷兵名單包含「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）與奧森（Reese Olson），牛棚悍將布里斯克（Beau Brieske）、維斯特（Will Vest）也集體躺進傷兵名單。甚至連剛從3A拔擢的頂級新秀麥登（Ty Madden）、喬布（Jackson Jobe）都遭遇傷勢詛咒，讓總教練辛奇（A.J. Hinch）調度捉襟見肘。
打線致命！多名打者沒把握機會 美媒點名李灝宇
該報導直指，老虎隊除了投手群崩潰，打線更是致命傷。目前陣中除球星格林（Riley Greene）獨撐大局之外，其餘主力近乎全面癱瘓。培瑞茲（Wenceel Perez）打擊率低迷至0.162，去年明星賽戰將麥金斯特里（Zach McKinstry）也同樣低迷。
在傷兵潮被迫啟用「3A加強版」打線的無奈現實下，老虎隊捕手羅傑斯（Jake Rogers）、瓊斯（Jahmai Jones）以及台灣新星李灝宇都被點名，直指三人的OPS攻擊指數全數跌破0.582悲慘下限，讓美媒直言「目前有大量的打擊機會，但沒有任何一個人把握住並脫穎而出。」
李灝宇上場節奏受影響？美媒：老虎軍團年輕勢力養成太慢
即使李灝宇在今天上場後，打擊率回升至0.204，OPS0.592，但他目前仍處於沒有固定先發的情況，偶爾上場代打對付左投，加上每次上場節奏較為臨時，這樣的用人模式也早在台灣掀起討論。
對此，美媒認為，老虎隊長期培育的年輕核心養成進度嚴重落後，雖強打凱斯（Colt Keith）維持0.293打擊率，但開季至今全壘打難產，昔日選秀狀元托克爾森（Spencer Torkelson）打擊率僅0.191，慘吞61K，面臨二度下放危機。
目前老虎隊既沒有打擊優勢，先發與牛棚投手也都出現漏洞，原本開季備受期待，現在戰績卻慘不忍睹，若球隊無法及時止血，被寄予厚望的奪冠賽季恐將提前宣告壽終正寢。
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老虎隊今天在主場迎戰守護者，李灝宇以「二壘手、第8棒」先發上陣，3打數中敲1安，在五局上也有守備美技，反手接球後馬上回身傳球，順暢的動作受到各界青睞，但最終球隊還是吞敗。
不過，老虎隊在近10場比賽中，僅拿下兩勝，自從本月16日對決藍鳥，目前已經連續兩個系列賽在自家主場打球，近五場只拿下一勝，戰績沒有好轉跡象。對此，美媒《SI》昨天發出報導分析，認為老虎隊已經慢慢出現「爛隊」症頭。
老虎隊投手淪傷兵群 陷入「沒人可用」困境
美媒點出，老虎隊本季雄心壯志留下聯盟最強左投斯庫伯（Tarik Skubal），並重金網羅強投瓦德茲（Framber Valdez）組成恐怖雙巨頭。然而瓦德茲先發慘遭守護者痛擊，防禦率暴漲至4.58。加上斯庫伯手肘浮現游離體面臨健康危機，老虎投手群徹底淪為傷兵群。
目前老虎傷兵名單包含「虎王」韋蘭德（Justin Verlander）與奧森（Reese Olson），牛棚悍將布里斯克（Beau Brieske）、維斯特（Will Vest）也集體躺進傷兵名單。甚至連剛從3A拔擢的頂級新秀麥登（Ty Madden）、喬布（Jackson Jobe）都遭遇傷勢詛咒，讓總教練辛奇（A.J. Hinch）調度捉襟見肘。
打線致命！多名打者沒把握機會 美媒點名李灝宇
該報導直指，老虎隊除了投手群崩潰，打線更是致命傷。目前陣中除球星格林（Riley Greene）獨撐大局之外，其餘主力近乎全面癱瘓。培瑞茲（Wenceel Perez）打擊率低迷至0.162，去年明星賽戰將麥金斯特里（Zach McKinstry）也同樣低迷。
在傷兵潮被迫啟用「3A加強版」打線的無奈現實下，老虎隊捕手羅傑斯（Jake Rogers）、瓊斯（Jahmai Jones）以及台灣新星李灝宇都被點名，直指三人的OPS攻擊指數全數跌破0.582悲慘下限，讓美媒直言「目前有大量的打擊機會，但沒有任何一個人把握住並脫穎而出。」
李灝宇上場節奏受影響？美媒：老虎軍團年輕勢力養成太慢
即使李灝宇在今天上場後，打擊率回升至0.204，OPS0.592，但他目前仍處於沒有固定先發的情況，偶爾上場代打對付左投，加上每次上場節奏較為臨時，這樣的用人模式也早在台灣掀起討論。
對此，美媒認為，老虎隊長期培育的年輕核心養成進度嚴重落後，雖強打凱斯（Colt Keith）維持0.293打擊率，但開季至今全壘打難產，昔日選秀狀元托克爾森（Spencer Torkelson）打擊率僅0.191，慘吞61K，面臨二度下放危機。
目前老虎隊既沒有打擊優勢，先發與牛棚投手也都出現漏洞，原本開季備受期待，現在戰績卻慘不忍睹，若球隊無法及時止血，被寄予厚望的奪冠賽季恐將提前宣告壽終正寢。