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▲艾倫（Jarrett Allen）本季與騎士明星後衛哈登（James Harden）建立起極佳的化學反應，其完美的順下與護框能力已讓騎士制服組將其列為非賣品。（圖／路透／達志影像）

▲洛杉磯湖人隊原本密切關注騎士隊的薪資上限危機，期盼能引進28歲的艾倫來作為巨星唐西奇（Luka Doncic）在禁區的鋼鐵擋拆搭檔。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人管理層在今年夏天原本鎖定了一個最完美的「趁火打劫」目標，但隨著克里夫蘭騎士在季後賽展現出令人震驚的抗壓韌性後，這項計畫如今已經徹底胎死腹中。原本全美專家都預期，全聯盟唯一一支團隊薪資引爆「第二道土豪稅線」的騎士隊，如果在季後賽遭遇滑鐵盧，制服組勢必將在休賽季被迫廉價拋售陣中的高薪資產。然而，對湖人而言不幸的是，騎士硬是在東區季後賽戰到了最後。回顧騎士隊本季的驚奇之旅，他們在季後賽前兩輪數度與災難擦身而過。首輪面對多倫多暴龍，騎士戰到血腥的Game 7才以114：102驚險過關；次輪碰上東區頭號種子底特律活塞，騎士再次展現鋼鐵意志，在搶七生死戰中以125：94大獲全勝，昂首挺進東區決賽。就這樣，這支高昂造價的完全體騎士大軍，用沉甸甸的東決門票證明了自己的每一分錢都花得合情合理。這也意味著，原本手握充裕薪資空間、企圖在夏天直接偷走騎士高薪球星的洛杉磯湖人，補強希望正以瘋狂速度破滅。騎士隊現在沒有任何理由在休賽季賤賣核心球員。在這場金權博弈中，28歲的明星中鋒艾倫（Jarrett Allen）長久以來一直被視為最可能被騎士犧牲的邊緣人。在全新CBA勞資協議的嚴格限制下，無論是面對舊有的核心四人組還是全新升級版的騎士陣容，艾倫的薪資都顯得最容易被清空。不過，艾倫卻在今年季後賽用兩場驚天地、泣鬼神的Game 7表現，親手為自己摘掉了拋售標籤。在對陣暴龍的生死戰中，他隻手遮天狂轟22分、19個籃板、3次阻攻與2次抄截；次輪血洗活塞的搶七戰中，他又高效進帳23分、7籃板、1阻攻與1抄截，讓騎士管理層下定決心留人的關鍵，在於艾倫與明星老將哈登（James Harden）之間展現出來的頂級化學反應。這項發展對於湖人隊總管佩林卡（Rob Pelinka）而言無疑是巨大的挫敗。事實上，艾倫與哈登配合多麼完美，就代表他多麼適合前來洛杉磯輔佐湖人一哥唐西奇（Luka Doncic）。正值28歲當打之年的艾倫，本被視為能為唐西奇提供具體內線護框核心的終極答案，特別是當外界盛傳騎士需要重組薪資結構時，湖人甚至一度認為這是一筆十拿九穩的休賽季補強。可惜現實是殘酷的，隨著克里夫蘭騎士隊越來越堅信他們昂貴的核心陣容正處於突破歷史的邊緣，球隊根本不會輕易動搖建隊公式。如果接下來在東區決賽中，連傳統豪門紐約尼克也成為騎士隊的刀下亡魂，那麼湖人想要拆散克里夫蘭鋼鐵禁區的幻想，注定將徹底淪為一場遙不可及的空想。