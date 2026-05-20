美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月21日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上聖地牙哥教士的比賽，此戰道奇將推出大谷翔平先發，而教士則是推出瓦斯奎茲（Randy Vásquez）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。

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洛杉磯道奇（30勝19敗）vs 聖地牙哥教士（29勝19敗）

比賽地點：沛可球場

比賽時間：台灣時間5月21日（四）早上08：40

✅ 道奇觀戰焦點：大谷翔平掛帥先發　能否再繳驚人壓制力

大谷翔平本季擔任投手拿下3勝2敗，防禦率僅0.82，是目前大聯盟防禦率王，相較於打擊端，大谷翔平本季在投手丘的表現更具統治力，但面對火力兇猛的教士，大谷翔平能否再繳出驚人壓制力，將成為道奇關鍵。

觀戰重點：

  1. 大谷翔平能否壓制教士打線？
  2. 打線火力能否持續好狀態？

✅教士觀戰焦點：瓦斯奎茲投出佳績　教士能否穩住龍頭寶座

瓦斯奎茲本季出賽9場，拿下5勝1敗，防禦率2.68，50.1局投球中送出45次三振，WHIP1.11，是今年教士先發輪值中不可或缺的一員大將，面對道奇的「宇宙打線」瓦斯奎茲能否維持穩定表現將左右戰局，此外，教士打線在系列賽中展現不錯的火力，此戰能否延續也是關鍵。


觀戰重點：

  1. 瓦斯奎茲狀態能否穩定？
  2. 教士打線能否支援投手？

MLB賽程（台灣時間5/21）

01:05紅人 VS 費城人

01:10金鶯 VS 光芒

01:40太空人 VS 雙城

03:10遊騎兵 VS 落磯

03:40巨人 VS 響尾蛇

04:10白襪 VS 水手

06:40勇士 VS 馬林魚

06:40守護者 VS 老虎

06:45大都會 VS 國民

07:05藍鳥 VS 洋基

07:40紅襪 VS 皇家

07:40釀酒人 VS 小熊

07:45海盜 VS 紅雀

08:40道奇 VS 教士

09:38運動家 VS 天使

📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台


🟡電視轉播：

緯來育樂台：道奇 VS 教士

🟡線上收看：

MLB TV、愛爾達體育台

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麥鈺妤編輯記者

大家好，我是麥鈺妤，從小對運動有著濃厚的興趣，無論是球類還是國際大型賽事，我都喜歡關注與研究。這份興趣也讓我在求學過程中，不僅參與各類運動活動，也養成了持續追蹤賽事與選手動態的習慣。因為希望將體育的精...