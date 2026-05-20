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大谷翔平能否壓制教士打線？ 打線火力能否持續好狀態？

瓦斯奎茲狀態能否穩定？ 教士打線能否支援投手？

美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月21日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上聖地牙哥教士的比賽，此戰道奇將推出大谷翔平先發，而教士則是推出瓦斯奎茲（Randy Vásquez）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。洛杉磯道奇（30勝19敗）vs 聖地牙哥教士（29勝19敗）比賽地點：沛可球場比賽時間：台灣時間5月21日（四）早上08：40✅ 道奇觀戰焦點：大谷翔平掛帥先發 能否再繳驚人壓制力大谷翔平本季擔任投手拿下3勝2敗，防禦率僅0.82，是目前大聯盟防禦率王，相較於打擊端，大谷翔平本季在投手丘的表現更具統治力，但面對火力兇猛的教士，大谷翔平能否再繳出驚人壓制力，將成為道奇關鍵。觀戰重點：✅教士觀戰焦點：瓦斯奎茲投出佳績 教士能否穩住龍頭寶座瓦斯奎茲本季出賽9場，拿下5勝1敗，防禦率2.68，50.1局投球中送出45次三振，WHIP1.11，是今年教士先發輪值中不可或缺的一員大將，面對道奇的「宇宙打線」瓦斯奎茲能否維持穩定表現將左右戰局，此外，教士打線在系列賽中展現不錯的火力，此戰能否延續也是關鍵。觀戰重點：MLB賽程（台灣時間5/21）🟡電視轉播：緯來育樂台：道奇 VS 教士🟡線上收看：MLB TV、愛爾達體育台