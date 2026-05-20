美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026-27賽季例行賽將於台灣時間5月21日進行，該日有14場比賽，其中最受矚目的比賽是洛杉磯道奇客場對上聖地牙哥教士的比賽，此戰道奇將推出大谷翔平先發，而教士則是推出瓦斯奎茲（Randy Vásquez）應戰《今日新聞NOWnews》也整理出本場比賽的觀戰重點。
洛杉磯道奇（30勝19敗）vs 聖地牙哥教士（29勝19敗）
比賽地點：沛可球場
比賽時間：台灣時間5月21日（四）早上08：40
✅ 道奇觀戰焦點：大谷翔平掛帥先發 能否再繳驚人壓制力
大谷翔平本季擔任投手拿下3勝2敗，防禦率僅0.82，是目前大聯盟防禦率王，相較於打擊端，大谷翔平本季在投手丘的表現更具統治力，但面對火力兇猛的教士，大谷翔平能否再繳出驚人壓制力，將成為道奇關鍵。
觀戰重點：
✅教士觀戰焦點：瓦斯奎茲投出佳績 教士能否穩住龍頭寶座
瓦斯奎茲本季出賽9場，拿下5勝1敗，防禦率2.68，50.1局投球中送出45次三振，WHIP1.11，是今年教士先發輪值中不可或缺的一員大將，面對道奇的「宇宙打線」瓦斯奎茲能否維持穩定表現將左右戰局，此外，教士打線在系列賽中展現不錯的火力，此戰能否延續也是關鍵。
觀戰重點：
MLB賽程（台灣時間5/21）
01:05紅人 VS 費城人
01:10金鶯 VS 光芒
01:40太空人 VS 雙城
03:10遊騎兵 VS 落磯
03:40巨人 VS 響尾蛇
04:10白襪 VS 水手
06:40勇士 VS 馬林魚
06:40守護者 VS 老虎
06:45大都會 VS 國民
07:05藍鳥 VS 洋基
07:40紅襪 VS 皇家
07:40釀酒人 VS 小熊
07:45海盜 VS 紅雀
08:40道奇 VS 教士
09:38運動家 VS 天使
📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：道奇 VS 教士
🟡線上收看：
MLB TV、愛爾達體育台
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比賽地點：沛可球場
比賽時間：台灣時間5月21日（四）早上08：40
✅ 道奇觀戰焦點：大谷翔平掛帥先發 能否再繳驚人壓制力
大谷翔平本季擔任投手拿下3勝2敗，防禦率僅0.82，是目前大聯盟防禦率王，相較於打擊端，大谷翔平本季在投手丘的表現更具統治力，但面對火力兇猛的教士，大谷翔平能否再繳出驚人壓制力，將成為道奇關鍵。
觀戰重點：
- 大谷翔平能否壓制教士打線？
- 打線火力能否持續好狀態？
✅教士觀戰焦點：瓦斯奎茲投出佳績 教士能否穩住龍頭寶座
瓦斯奎茲本季出賽9場，拿下5勝1敗，防禦率2.68，50.1局投球中送出45次三振，WHIP1.11，是今年教士先發輪值中不可或缺的一員大將，面對道奇的「宇宙打線」瓦斯奎茲能否維持穩定表現將左右戰局，此外，教士打線在系列賽中展現不錯的火力，此戰能否延續也是關鍵。
觀戰重點：
- 瓦斯奎茲狀態能否穩定？
- 教士打線能否支援投手？
MLB賽程（台灣時間5/21）
01:05紅人 VS 費城人
01:10金鶯 VS 光芒
01:40太空人 VS 雙城
03:10遊騎兵 VS 落磯
03:40巨人 VS 響尾蛇
04:10白襪 VS 水手
06:40勇士 VS 馬林魚
06:40守護者 VS 老虎
06:45大都會 VS 國民
07:05藍鳥 VS 洋基
07:40紅襪 VS 皇家
07:40釀酒人 VS 小熊
07:45海盜 VS 紅雀
08:40道奇 VS 教士
09:38運動家 VS 天使
📺 轉播平台：MLB TV、緯來體育台、愛爾達體育台、華視、東森洋片台
🟡電視轉播：
緯來育樂台：道奇 VS 教士
🟡線上收看：
MLB TV、愛爾達體育台