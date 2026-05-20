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MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）國聯中區迎來龍頭正面對決，密爾瓦基釀酒人今（20）日客場挑戰芝加哥小熊。釀酒人派出陣中24歲的二年級怪物右腕米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）掛帥先發，他此役主投6局狂飆8K、無失分，率領釀酒人以5：2擊敗小熊，並以28勝18敗的戰績強勢登頂國聯中區龍頭。其中，米肖羅斯基在奪下本季第4勝的同時，寫下大聯盟歷史上從未有人達成的百年神蹟，宣告自己躋身國聯頂尖王牌行列。米肖羅斯基今天雖然在首局遭遇亂流，開局連續投出160公里以上的火球卻投出保送，隨後又因游擊手失誤面臨一、二壘有人的危機，但他隨即回穩，連飆2K化解危機。平安度過首局後米肖羅斯基徹底開啟宰制模式，第4局面對小熊強打布萊格曼（Alex Bregman），他飆出此役最快球速101.5英里（約163.3公里）的剛猛直球將他三振；2人出局後，雖然被小熊隊日本強打鈴木誠也擊出一記右外野安打，依然力保不失。米肖羅斯基今日總計只用了74球就投滿6局，被敲出3支零星安打、送出8次三振、僅1次四壞球保送。他全場只交替使用直球、滑球、曲球三種球種，但直球平均時速高達99.9英里（約160.7公里），連滑球的均速都有驚人的94.4英里（約151.9公里），讓小熊打線完全無法有效擊中球心。這場驚艷的代表作，讓米肖羅斯基直接載入大聯盟史冊。根據《Milwaukee Journal Sentinel》記者霍格（Curt Hogg）指出，米肖羅斯基成為大聯盟歷史上第一位達成「連續5場先發至少飆出8次三振、且沒有被擊出任何一支長打」的投手。更恐怖的是，在過去這1個月又5天的賽程內，沒有任何大聯盟打者能從他手中敲出長打，期間他瘋狂收下44次三振。目前他已經寫下連續24.1局無失分的誇張紀錄，本季累積10場先發，成績4勝2敗、防禦率1.89（國聯第3）、每局被上壘率（WHIP）僅0.88。此外，他本季已累積88次奪三振，獨居大聯盟三振王寶座，奪三振率（K/9值）是超震撼的13.89。隨著賽季逐步進入到中段，這名24歲的釀酒人新世代巨投，憑藉著史詩級的防禦率與三振率，也正式加入國聯賽揚獎的候選名單中。值得一提的是，目前在國聯賽揚獎與投手各項榜單中與他並肩爭鋒的，正是洛杉磯道奇隊的二刀流巨星大谷翔平，大谷也預計將於明日對陣聖地牙哥教士隊的比賽中登板先發。這群新生代怪物剛腕與傳統頂級巨星的賽揚大戰，注定成為今年球季全美球迷最矚目的焦點。