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▲克里夫蘭騎士隊後衛哈登（James Harden）在東區決賽第一戰中手感冰冷且失誤頻頻，成為球隊在比賽尾聲遭22分大逆轉的眾矢之的。（圖／美聯／達志影像）

克里夫蘭騎士明星控衛哈登（James Harden）在季後賽習慣性軟手的標籤，恐怕一輩子都洗不掉了。今（20）日的東區決賽第一戰，。騎士隊在第四節一度手握93：71、高達22分的絕對領先優勢，但最終延長賽卻以104：115慘遭翻盤。哈登不僅進攻端手感冰冷、防守端更被布朗森（Jalen Brunson）單打羞辱，賽後兩大名嘴柏金斯（Kendrick Perkins）與史密斯（Stephen A. Smith）火力全開，痛批哈登簡直被布朗森「肉體凌虐」，酸到連「該報警處理」都脫口而出。「再一次，每當關鍵時刻的季後賽壓力飆升到頂點時，我們就只能眼睜睜看著哈登與這支克里夫蘭騎士隊，像家裡剛洗好、乾淨的床單一樣一折就倒！」帕金斯在節目中毫無保留地開酸。帕金斯直言，這場恥辱性敗仗的頭號戰犯，非哈登與總教練阿特金森（Kenny Atkinson）莫屬。「一來，阿特金森在第四節竟然還把哈登留在場上，他當時在防守端根本就是個移動黑洞！紐約尼克那台『大卡車』布朗森在第四節和延長賽只要看到是哈登防守，老兄，他的投籃命中率是誇張的8投7中！尼克只要一有機會就瘋狂點名哈登發動單打換防，直接把騎士的防線撕成碎片！」除了防守端崩盤，帕金斯更把矛頭指向騎士隊混亂的進攻權限：「如果我沒記錯的話，米契爾（Donovan Mitchell）現在依然是這支騎士隊名義上的第一進攻選擇吧？但我們在第四節和延長賽看到了多少次？米契爾只能卑微地站在底角摸不到皮球，只能看著哈登一個人在那裡不斷揮霍球權、不斷失誤！」哈登今日全場出賽繳出的數據可謂極其慘烈。他整場比賽16投僅5中、其中最拿手的外線三分球更是慘不忍睹的8投1中，僅拿到極其低效的15分，同時還狂送全隊最高的6次失誤，包含延長賽那記直接葬送反撲希望的傳球出界。根據進階數據統計，尼克隊在下半場刻意針對哈登發動進攻，只要哈登參與防守的控球回合，紐約尼克平均每回合能攻下1.6分，這在高強度的季後賽舞台上，簡直是不可思議的防守恥辱。連向來語不驚人死不休的史密斯都在《Sports Center》上爆粗口大罵：「布朗森在場上簡直像是瘋了一樣，老實說，他今天在場上對哈登所做的那種肉體摧殘，根本應該直接被警察逮捕！他完全是在每個進攻回合中都在毫無自制力地羞辱哈登、凌虐哈登，連續輕鬆過了哈登5、6次直接把球放進籃框，哈登在場上就像個毫無反應的木樁！」