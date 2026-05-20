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效力於東北樂天金鷲的台灣好手宋家豪今日遭到抹消，樂天球團登錄前旅美強投前田健太登板先發，依規定最快要5月30日才能登錄一軍，現在旅日的台灣好手僅剩林安可還在一軍的登錄名單中。宋家豪最近一次登板是5月17日，當時面對軟銀後援1局無失分，本季共出賽14場，累積2勝0敗、2場中繼成功、防禦率為1.64，被打擊率和WHIP是偏高的0.395和1.82。雖然防禦率極佳，但11局內被敲了較多安打，導致被打擊率和被上壘率是較高的。今年宋家豪在樂天金鷲對戰軟銀鷹的比賽中登板，在7局下2：2平手、一三壘有人時，宋家豪臨危受命登板，他僅投1顆145公里的直球，就讓今宮健太擊出中外野飛球，隨後隊友辰己涼介展現精采長傳刺殺回本壘的跑者，上演關鍵雙殺化解危機；因樂天在8局上靠著全壘打超前比分並贏得比賽，讓宋家豪幸運收下本季第2勝，成為日職史上第49位、也是台灣旅日球員第一位達成「一球勝」的投手。樂天在今天將宋家豪抹消登錄後，目前只剩下西武林安可還在一軍，其他台灣球員陽柏翔、軟銀徐若熙、日本火腿古林睿煬、孫易磊都在二軍。