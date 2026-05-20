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NBA西區決賽不能錯過！奧克拉荷馬雷霆明台灣時間（21）日早上8點30分將在主場迎戰聖安東尼奧馬刺，面對馬刺巨星文班亞馬（Victor Wembanyama）在場時高達「+16」的正負值統治力，雷霆隊記懷特（Ivan White）直言，沒有退路的雷霆若想扳平戰局，必須趁「斑馬」下場休息的黃金時間，換上頂級先發陣容打「閃電戰」，且關鍵人物在於「二當家」傑倫威廉斯（Jalen Williams）能否再次趁勢切進禁區，才有機會克服「被巨人支配的恐懼」。雷霆昨天在主場與馬刺攜手締造了一場季後賽史詩經典，但結果讓雷霆球迷集體心碎，在面對馬刺隊226公分的怪物中鋒文班亞馬（Victor Wembanyama）時，雷霆禁區防線全面失守。雖雷霆強行將戰局拖入延長賽，但最終仍無力抵擋斑馬在尾聲的隻手遮天，苦吞今年季後賽首場敗仗。賽後，雷霆該如何限制文班亞馬也成為熱議焦點，對此美媒專欄作家、雷霆隊記懷特（Ivan White）指出，既然在場上無法徹底鎖死他，雷霆最務實但也最極端的贏球解藥，應該放在文班亞馬「在板凳上」的時間段中。文班亞馬在西決首戰狂操將近49分鐘，在他下場休息的短短9分鐘內，雷霆其實打出淨勝9分的高效率，可惜還不足以翻轉戰局。懷特認為，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）應採取大膽的「鏡像輪替」戰術，只要在馬刺換下文班、並換上替補中鋒柯奈特（Luke Kornet）時，雷霆就必須立刻派上最頂級的先發五人，全心全意痛擊對手。不過，此戰略缺點在於雷霆的換人時機將落入被動，但也可能變成「最大賭注」。懷特指出，雷霆關鍵人物就是傷復回歸的「二當家」傑倫威廉斯（Jalen Williams）。當文班亞馬在第一戰下場喘息時，雷霆當家前鋒傑倫威廉斯（Jalen Williams）便展現出極具侵略性的切入進攻，G2有望再次複製。雖馬刺本季高歌猛進奪下62勝，現在還帶著在G1延長賽痛宰雷霆的士氣，但並非毫無破綻。懷特分析，雷霆在首戰第四節就曾抓到「斑馬」體能下滑、休息的空檔打出優勢。而雷霆是否能克服「被巨人支配的恐懼」，將在明天台灣時間早上8點30分見真章。