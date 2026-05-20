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金慧成在今（20）日比賽中出現一次嚴重的守備瑕疵，在賽後引起韓網討論。這次失誤不僅直接導致球隊後續失分，隨後更遭到韓國媒體大篇幅檢討，直指其場上表現流於「散漫」，成為失分的導火線。這起守備爭議發生在3局下半雙方2：2平手，教士隊強打塔提斯（FernandoTatís Sr.）擊出二壘附近滾地球，金慧成雖利用寬廣的防守範圍反手攔截，卻在時間充裕的情況下，未進行墊步便隨性傳出一個一壘彈跳球。儘管起初裁判宣告出局，但教士隊隨即提出挑戰，經重播輔助判決改判為安全上壘，這記內野安打也讓教士隊成功延續攻勢。沒想到這次的守備瑕疵隨後引發連鎖反應，金慧成放過跑者的代價接踵而至，下一棒的安杜哈爾（Miguel Andújar）逮到機會，轟出超前比分兩分全壘打。韓國媒體《Sports Chosun》隨即以「難以置信！金慧成太小看塔提斯的速度了嗎」為題進行抨擊，認為他的傳球不僅缺乏精準度、力道也偏弱，這種輕率的防守態度確實不可取。雖然散漫防守讓球隊一度陷入落後，但金慧成在隨後的打席中展現道歉野球。5局上半無人出局、二壘有人的局面下，他確實執行戰術，擊出二壘方向滾地球成功推進隊友，在1出局三壘有人的情況下，成功為球隊擴大得點圈的得分機會。隨後道奇隊也順利把握住這個得分契機，靠著大谷翔平的內野滾地球成功換回 1 分，縮小雙方分差。韓國媒體對此也給予肯定，認為他隨後展現了扎實的團隊打擊，確實做好推進角色，球隊最終能贏球也是不幸中的大幸。