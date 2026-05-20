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統一7-ELEVEn獅投手江少慶5月3日完成傷癒復出後的首秀，原本17日要二度登板，卻因肌肉發炎而暫緩投球計畫，獅隊總教練林岳平今（20）日受訪時表示，這是江少慶轉隊後首次遇到，餅總直言，當強度拉上去後，遇到發炎狀況很正常，且還有時間可以調整，本週會開始傳接球，再看下週是否於二軍出賽；攤開獅隊先發輪值，一軍3洋投表現穩定，土投郭俊麟、林詔恩、胡智爲輪流分擔先發，江少慶的缺席，暫時不會對獅隊造成太大的影響。江少慶5月3日重返一軍，是他繼2024年9月14日後，相隔596天，再度於一軍先發，面對桃猿主投3局失1分（0責失分），僅被敲出1安，送出4次三振、2次四壞球保送，最快球速飆到155公里。原訂獅隊教練團排定江少慶5月17日再度於一軍先發，對決中信兄弟，不過登板前一天「喊卡」，獅隊改派左投林詔恩先發。針對江少慶的狀況，獅隊總教練林岳平表示，江少慶的肌肉神經有點發炎，因此保守調度，跳過先發，餅總指出，江少慶本週會開始恢復傳球。餅總說，這是江少慶轉隊至獅隊後，首度遇到肌肉發炎的狀況，他認為相當正常，「對他來講，強度拉到第2次先發時，會發炎很正常。」餅總直言，教練團把江少慶的復出投球計畫時間表抓比較前面，「當他有強度上去，遇到問題時，我們可以在5月中去做調整，若時間表（復出）放在後面，調整的時間會越短。」至於江少慶未來的進度，餅總透露，會先看何時在二軍登板，再進一步觀察狀況。雖然江少慶暫時無法回一軍投球，但對獅隊來說，傷害並不會太大，獅隊先發戰力仍算充足，一軍3洋投布雷克（Brock Dykxhoorn）、獅帝芬（Jackson Stephens）、銳力獅（Denyi Reyes）表現穩定，本土郭俊麟、林詔恩、胡智爲輪流分擔先發輪值。至於江少慶未來的進度，餅總透露，會先看何時在二軍登板，再進一步觀察狀況。