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▲辛納與艾卡拉茲已是目前網球男單的代表人物，兩人在去年的溫網上一決勝負，今年可惜無法看到兩人再次於法網、溫網等賽事中對決。（圖／美聯／達志影像）

西班牙網球名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）昨台灣時間（19）日於社群拋下退賽震撼彈！繼上月底因手腕傷勢無奈宣布退出5月底開打的法國網球公開賽後，他再度沉痛證實，雖然傷勢復原進展順利，但未達到可以上場比賽的程度，坦言「還沒準備好」，決定一併退出即將於6月下旬開打的溫布頓網球錦標賽，遺憾宣告今年大滿貫兩場都缺席，法網、溫網賽事接連報銷，也在傷病中度過23歲生日。新生代網球天王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的傷情再度讓全球網球迷心碎。他今年1月才剛在澳洲網球公開賽上擊敗喬科維奇（Novak Djokovic）奪得冠軍，上個月底艾卡拉茲卻因手腕傷勢，宣布退出即將在巴黎開打的紅土大滿貫法網。不料，他昨天又在個人社群平台上再度發布悲傷公告，證實自己將連帶退出草地大滿貫溫布頓網球錦標賽。艾卡拉茲在聲明中寫下，「我的恢復進展得很順利，感覺也好多了，但很遺憾的是，我目前仍然還沒準備好能夠上場比賽，因此必須退出女王俱樂部和溫網草地賽事。」「這兩項賽事對我來說都非常特別，我會非常想念它們，我們會繼續努力，希望能夠盡快回到賽場！」艾卡拉茲最後也表達想盡快回歸賽場的決心。艾卡拉茲在上月與義大利球王辛納（Jannik Sinner）在蒙地卡羅大師賽決賽碰頭，當時雖落敗並讓出球王寶座，但艾卡拉茲仍然奮力征戰，卻在巴塞隆納公開賽期間，不幸遭遇嚴重的手腕韌帶傷勢。2003年出生的艾卡拉茲，剛在今年5月5日度過23歲生日，他在2023、2024年蟬聯溫布頓網球賽冠軍，目前已經手握7座大滿貫金盃，包含在法網紅土、美網硬地都拿下兩冠，今年初才剛拿下澳網冠軍，已集滿四座大滿貫賽金盃。去年艾卡拉茲在溫網男單決賽，與老對手辛納激戰四盤，雖敗下陣但仍奪亞軍佳績，原本外界看好他能挑戰法網三連霸，還有機會在溫網賽事中捲土重來，如今若想看到艾卡拉茲站上紅土與草地的最高殿堂，球迷還需要再等一年。