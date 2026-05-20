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▲辛納與艾卡拉茲長年對決，已爲網壇創造新世代。（圖／路透／達志影像）

▲艾卡拉茲與辛納賽後擁抱彼此、互相激勵成長的畫面，總能成為比賽中最暖心的瞬間。（圖／美聯／達志影像）

西班牙網球名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）近期接連宣布退出法網、溫網賽事，也讓球迷感嘆無法看到他與義大利球王辛納（Jannik Sinner）同場較勁。對此，艾卡拉茲本月接受《Vanity Fair》專訪，他解釋自己與辛納都還年輕，無法與歷史上「三巨頭」相比，「因為我們兩個都還可以再打很多年！」也向世界證明即使是對手，也不一定要互相仇視，「我們在比賽時盡全力擊敗對方、戰勝彼此，但在球場之外，就只是兩個相處得非常好的傢伙。」坦言球場上能擁有親密的友誼並不容易。過去幾年男子網壇最令人印象深刻的戰役，絕對是艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與辛納（Jannik Sinner）兩人的巔峰對決。隨著「網壇三巨頭」傳奇天王費德勒（Roger Federer）與納達爾（Rafael Nadal）相繼退役，雖然還剩下38歲的喬科維奇（Novak Djokovic）還在球場上奔馳，但外界一度擔心男單將進入失去巨星引領的停滯期。不過，在現年23歲的艾卡拉茲在2022年奪得美網冠軍、25歲的辛納於2024年奪下澳網後，兩人就在男單網壇歷史上開創一條屬於他們的道路。艾卡拉茲與辛納幾乎包辦了各大賽事的冠亞軍，重新點燃了全球新舊網球迷的狂熱，就連前球王納達爾在本月初艾卡拉茲迎來23歲生日之前，還曾公開盛讚這位手握7座大滿貫金盃的西班牙同胞，早已是網壇的「活傳奇」。但隨著艾卡拉茲、辛納兩人交手次數增加，外界也熱衷於塑造兩人的「宿敵關係」，更比擬三巨頭，連前美網名將奎里（Sam Querrey）與資深教練吉爾伯特（Brad Gilbert）都認為艾卡拉茲、辛納帶給其他選手的壓力與絕望程度，早已超越三巨頭。對此，艾卡拉茲日前接受《Vanity Fair》專訪，卻有著截然不同的想法，他認為自己與辛納都還年輕，「這無法與網球歷史上那些經典的宿敵關係相比，因為我們兩個都還可以再打很多年！」艾卡拉茲接著說，「希望我們還能交手很多次、在許多場決賽中相遇，並且一起分享那些最偉大的賽事獎盃。」事實上，兩人也並非外界猜測或描繪的真的是「敵人」，艾卡拉茲說，他與辛納私下保持著相當不錯的友誼關係，「我們正在向世界展示，我們可以同時在球場上展現出最好的一面，並在比賽時盡全力擊敗對方、戰勝彼此。」「但在球場之外，就只是兩個相處得非常好的傢伙。」艾卡拉茲搞笑說，但也認真分享他與辛納互相幫助、激勵，一同成長，「我們在為同一個目標奮鬥，但沒有必要互相仇視，在這個水平競爭時，擁有親密的友誼並不簡單，但我們辦到了。」如今艾卡拉茲雖然因手腕傷勢遺憾退出法網、溫網賽事，但辛納仍然會出賽，並在本月底開打的法網賽事中，有望收下好朋友的祝福，力拚生涯第一座法網金盃、拼起最後一片拼圖。