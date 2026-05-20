我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟二軍今（20）日以15：4輕取統一7-ELEVEn獅二軍，此役兄弟二軍前6局0：4落後，8局上靠著一輪猛攻逆轉戰局，9局上更是出現罕見的單局2支滿貫全壘打，由林瑞鈞、曾頌恩擊出，寫下中職37年來首見紀錄。曾頌恩日前因打擊狀況不佳下二軍調整，此役手感火燙，5打數3安打，打擊率高達4成57。兄弟二軍前6局以0：4落後，7局上捕手胡孟智開轟，陽春砲替兄弟二軍追回1分，8局上兄弟二軍一輪猛攻，單局5安換回4分，逆轉取得5：4領先。9局上兄弟二軍攻勢再起，先靠著2支安打、1次保送攻下第6分，隨後詹子賢場地安打助兄弟攻佔滿壘，此時林瑞鈞一棒將球送出全壘打牆外，滿貫砲替兄弟二軍取得10：4領先。兄弟二軍在林瑞鈞的滿貫砲後火力仍不停歇，蔡琞傑、徐博瑋、黃鈞麟串連安打攻下第11分，張士綸隨後選到保送，兄弟再度攻佔滿壘，輪到此役狀況火燙的曾頌恩，又是一棒出牆，兄弟二軍單局出現第2支滿貫彈，單局攻下10分，最終以15：4輕取獅隊二軍。兄弟二軍此役在9局上單局出現2支滿貫彈，寫下中職37年來首見紀錄，過去在一、二軍，都沒有出現過單局2支雙響砲的紀錄。值得一提的是，日前因狀況不佳下二軍調整的曾頌恩，此役5打數3安打含1轟、貢獻5分打點，打擊率高達4成57。