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東北樂天金鷲強投前田健太本季第5度登板，迎戰北海道日本火腿鬥士，力拚轉隊後的首場勝利。然而前田健太此役控球陷入嚴重苦戰，最終僅投2.1局就狂耗72球退場，再度與勝投擦身而過，無緣在今天寫下超越名將和田毅的里程碑。在前田健太此役重返一軍先發之前，在二軍與一軍對戰火腿時皆有不錯的實績。他於13日在二軍面對火腿隊時，曾先發主投7局被擊出5安僅失1分，順利進帳勝投，狀況看似調整得宜。而在今日賽前，他本季在一軍對戰火腿2場比賽下來，累計8.1局被敲6安僅失1分，雖然勝負尚未開張，但防禦率是相當亮眼的1.08。沒想到今天登板卻未能延續過往的壓制力。前田健太在首局就遭遇亂流，開局連續投出保送與被擊出安打，隨後在無人出局一、二壘有人時被火腿打者郡司擊出適時安打失分。儘管隨後利用滑球送出三振並製造飛球化解危機，但光是第1局就耗費了28球；進入第2局後，他再因水野的高飛犧牲打再掉一分。第3局前田健太依然無法找回準星，與首棒打者纏鬥10球後再度投出保送，隨後在被淺間擊出右外野安打形成一、二壘有人時遭到撤換下場，總計留下 2.1 局被敲4安、3次保送失2分的數據。前田健太上一次在日本職棒拿下勝投，已經要追溯到廣島隊時期的2015年10月2日對戰中日龍隊。這場比賽他原本背負著極高的期望，只要能順利奪勝，不僅能拿下相隔11年的日職勝投，更將是美日通算第166場勝利，屆時就能成功超越目前美日通算勝投數相同、並列榜單的軟銀名投和田毅，獨居美日通算勝投榜的歷史單獨第8名。可惜最終前田健太因控球亂流遺憾退場。