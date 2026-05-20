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在剛結束的NBA美國職籃（National Basketball Association）西區決賽第一戰中，衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊不僅在二度加時賽中敗給聖安東尼奧馬刺隊，更因為比賽中出現的爭議性動作遭到輿論圍剿。雷霆隊中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）被眼尖球迷抓包，在比賽過程中故意踩踏文班亞馬（Victor Wembanyama）的腳踝，遭痛批「骯髒」。社群媒體上今日瘋傳一段比賽片段，畫面顯示在一次罰球卡位過程中，霍姆格倫疑似刻意將腳伸向文班亞馬的運動鞋下方，導致文班亞馬的腳踝直接受力。若文班亞馬當下重心不穩，此舉極有可能導致腳踝嚴重扭傷，甚至重創其職涯。這段影片隨即引爆廣大球迷怒火。一名憤怒的粉絲在社群留言：「這太噁心了，你應該為自己感到羞恥！」、「這根本不是籃球，這是蓄意要讓對手受傷。」更有球迷直言：「這證明了切特知道他根本比不上溫班亞馬，只能靠這種手段來阻擋他。」除了球迷的不滿，知名球評史蒂芬·A·史密斯（Stephen A. Smith）也在節目中公開質疑雷霆隊的競爭態度。他點名霍姆格倫：「切特，你在搞什麼？大家傳說你們私下不合，但我看你根本就不想要這場勝利！」史密斯強調，雷霆隊若指望靠這種小手段來遏止文班亞馬的統治力，根本是搞錯了方向。事實上，這並非雷霆隊首度被貼上「骯髒」標籤。論壇Reddit上的網友更群起批評，認為雷霆隊在戴格諾特（Mark Daigneault）教練帶領下，早已建立了一種「游走在犯規邊緣」的球風，且球員們頻頻出現「假摔討犯」的行為，讓許多球迷直呼「球賽變得越來越難看」。儘管面對這些疑似骯髒的肢體小動作，文班亞馬在G1依舊展現出壓倒性的實力。他在整場48分鐘的血戰中，轟下41分、24籃板，包含9個進攻籃板，命中率高達56%，徹底撕裂了雷霆的防線。相比之下，霍姆格倫此役僅繳出8分、2籃板的慘澹成績，表現與文班亞馬形成強烈對比。對於雷霆隊而言，這場失利不只是比分上的差距，更是心理層面的崩盤。當防守手段開始淪為「絆腳」與「動作粗野」，不僅無法掩蓋球隊在面對頂尖長人時的無助，更讓雷霆過去累積的球隊形象蒙上陰影。隨著G2即將到來，這場被譽為本年度最精彩的西區決賽，恐怕除了籃球技術的對抗外，兩隊間的肢體摩擦將會持續升溫，成為後續賽程中最不可控的變數。