我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒統一7-ELEVEn獅終結者鍾允華5月17日對中信兄弟後援1局無失分，開季用15場比賽奪下10次救援成功，並列史上第7快，而史上開季最速10次救援成功保持人，則是獅隊總教練林岳平，2012年僅用12場就達成10次救援成功，今（20）日賽前，餅總談到此事，對當年首戰救援失敗印象深刻，因為隔日就被下放二軍，他還透露，重回一軍的首場比賽，滿壘遇到張志豪，「我好像投到0好3壞，投到手都在抖。」林岳平選手時期是獅隊王牌守護神，2012年3月21日交手兄弟象的比賽中，林岳平於9局上平手時登板，送出3上3下，10局上獅隊打下超前分，10局下林岳平續投，卻被張志豪敲出追平陽春砲，又被王勝偉敲出再見安打，獅隊最終以3：4輸球，林岳平也吞下一場救援敗，隔日就遭到日籍總教練中島輝士下放二軍。2012年3月31日林岳平重返一軍，9局上領先1分登板，又是碰上象隊打線，林岳平拿下1個出局數後，卻開啟「大餅劇場」，先被黃鈞聲敲安，又對王勝偉、張正偉投出保送，讓象隊攻佔滿壘，面對得點圈失分局面，林岳平又碰上曾對他開轟的張志豪。該打席林岳平3顆壞球走在前頭，眼看要對張志豪投出保送，送給兄弟追平分，林岳平及時回穩，連續投出3顆，將張志豪三振，再解決石彥緯，有驚無險收下該季首次救援成功，回想該場比賽，林岳平透露當時遇到張志豪，「投到手都在抖。」在該場比賽後，林岳平後續10戰拿下9次救援成功，該季僅用12場就完成10次救援成功，改寫象隊洋投庫倫（Ryan Cullen）的13場10救援紀錄，至今仍是聯盟紀錄保持人。該年6月24日，林岳平對戰興農牛，達成個人生涯100次救援成功，成為本土第1人。