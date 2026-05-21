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聖安東尼奧馬刺22歲超級新星文班亞馬（Victor Wembanyama），在西區決賽G1上演史詩級表現，率隊以122：115擊敗衛冕軍雷霆。不過，就在外界瘋狂討論他轟下41分、24籃板的怪物級數據時，轉播台卻意外爆出另一項巨大爭議，就是文班亞馬的罰球節奏，疑似已經踩在NBA「10秒違例」紅線邊緣，傳奇射手雷吉米勒（Reggie Miller）也對此提出質疑。比賽進行至第三節尾聲時，擔任球評的雷吉米勒（Reggie Miller）突然在轉播中語出驚人，「現在某個地方，字母哥（Giannis Antetokounmpo）一定正在想：『等等，這是怎麼回事？』因為文班亞馬每次站上罰球線時，那個時間都非常接近、甚至幾乎快要超過10秒限制。」根據NBA規則，在裁判將球給罰球員後，必須在10秒內完成罰球出手，否則將被吹判違例。不過這條規則在實戰中經常處於模糊地帶，也因此多年來始終存在大量爭議。米勒會特別提到「字母哥」，原因其實相當耐人尋味。密爾瓦基公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）過去就曾因罰球準備時間過長，多次遭到客場球迷倒數羞辱，甚至被裁判吹判10秒違例。但字母哥本人始終認為，聯盟對這項規則的執法標準極不一致，因為不少球員實際上也經常花費超過10秒才完成出手，卻很少真正被吹判。如今文班亞馬在西決舞台上的慢節奏罰球，再度讓這項老問題重新浮上檯面。事實上，文班亞馬本場比賽共獲得13次罰球機會，他幾乎每一次都維持固定節奏：深呼吸、調整站姿、運球、停頓後才緩慢出手；這種極度冷靜、儀式感十足的罰球模式，也讓轉播球評開始注意到秒數問題。不過，即便米勒在直播中公開質疑，裁判團全場最終仍未對文班亞馬吹判任何一次10秒違例，代表至少在官方認定中，他的出手時間依然處於合法範圍內。