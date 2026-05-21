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排名 球員名稱（Player） 球鞋尺寸（US Size） 身高（Height） 1 歐尼爾（Shaquille O'Neal） 22號 7呎1吋 1 藍尼爾（Bob Lanier） 22號 6呎11吋 1 法爾（Tacko Fall） 22號 7呎6吋 4 文班亞馬（Victor Wembanyama） 20.5號 - 22號 7呎4吋 5 羅培茲（Robin Lopez） 20號 7呎1吋 5 大羅培茲（Brook Lopez） 20號 7呎1吋 5 唐斯（Karl-Anthony Towns） 20號 7呎0吋 8 樂福（Kevin Love） 19號 6呎10吋 8 卓蒙德（Andre Drummond） 19號 6呎11吋 10 姚明（Yao Ming） 18號 7呎6吋 10 霍華德（Dwight Howard） 18號 6呎10吋

自從全美高層、制服組與球探們第一次聽說歐洲有一位身高7呎4吋、卻能像後衛一樣流暢變向推進，甚至具備無限三分射程的法國年輕長人時，文班亞馬（Victor Wembanyama）就注定要成為改寫NBA歷史的超級巨星。而在他以2023年選秀狀元之姿降臨聖安東尼奧馬刺後，他不合常理的身體天賦更是不斷刷新人類認知。近日全美體育圈也再度對他身上的另一個構造充滿無窮好奇，這位正在分區決賽大開殺戒的巨星，究竟穿多大號的籃球鞋？據傳鞋子美規尺寸來到驚人的22號，大約37.3公分。雖然外界對文班亞馬的鞋號有著多種版本的傳聞，但目前最主流且有官方數據支持的數字是。根據美媒《AndScape》披露的一項驚人醫學報告指出，文班亞馬的雙腳可能在踏入NBA的第一個職業賽季內，又經歷了二次發育。在2023-24年例行賽開打之初，聯盟官方原本向媒體報備文班亞馬穿著20號球鞋，這已是當時聯盟第一大腳；但到了2023年10月，聯盟官方「X」平台曬出的照片顯示，他的鞋號已悄悄改為20.5號。最不可思議的是，通常人類的雙腳在20歲之後就會停止生長。但運動大廠Nike透露，當他們在2024年1月為文班亞馬測試全新的A-I-R原型概念鞋時，量測數據已經逼近21號；到了該賽季末，更有匿名記者透露其鞋號達到了21.5號。這項傳聞在2024年4月的一場慈善拍賣會上得到驗證，一雙文班亞馬親自實著的Nike GT Hustle 2 專屬球員版（PE）球鞋被公開拍賣，鞋舌標籤上赫然寫著美國尺寸20.5號男鞋的內部鞋墊長度約為14.19英吋（約36公分）；而一旦達到22號，單腳長度將來到極其恐怖的14.69英吋（）。根據大數據機構《Bovada》的歷史資料統計，如果文班亞馬穿著22號球鞋得到官方完全認證，他將直接追平歷史，與三位前輩並列NBA歷史上球鞋尺寸最大的球員。目前歷史第一大腳的紀錄保持人，分別是洛杉磯湖人傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、名人堂神獸藍尼爾（Bob Lanier），以及身高7呎6吋的法爾（Tacko Fall），三人皆穿著22號戰靴。