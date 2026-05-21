自從全美高層、制服組與球探們第一次聽說歐洲有一位身高7呎4吋、卻能像後衛一樣流暢變向推進，甚至具備無限三分射程的法國年輕長人時，文班亞馬（Victor Wembanyama）就注定要成為改寫NBA歷史的超級巨星。而在他以2023年選秀狀元之姿降臨聖安東尼奧馬刺後，他不合常理的身體天賦更是不斷刷新人類認知。近日全美體育圈也再度對他身上的另一個構造充滿無窮好奇，這位正在分區決賽大開殺戒的巨星，究竟穿多大號的籃球鞋？據傳鞋子美規尺寸來到驚人的22號，大約37.3公分。
常理無法解釋的男人！ 20歲巨足在新人年「暴風抽高」
雖然外界對文班亞馬的鞋號有著多種版本的傳聞，但目前最主流且有官方數據支持的數字是美國尺寸20.5號。根據美媒《AndScape》披露的一項驚人醫學報告指出，文班亞馬的雙腳可能在踏入NBA的第一個職業賽季內，又經歷了二次發育。在2023-24年例行賽開打之初，聯盟官方原本向媒體報備文班亞馬穿著20號球鞋，這已是當時聯盟第一大腳；但到了2023年10月，聯盟官方「X」平台曬出的照片顯示，他的鞋號已悄悄改為20.5號。
最不可思議的是，通常人類的雙腳在20歲之後就會停止生長。但運動大廠Nike透露，當他們在2024年1月為文班亞馬測試全新的A-I-R原型概念鞋時，量測數據已經逼近21號；到了該賽季末，更有匿名記者透露其鞋號達到了21.5號。這項傳聞在2024年4月的一場慈善拍賣會上得到驗證，一雙文班亞馬親自實著的Nike GT Hustle 2 專屬球員版（PE）球鞋被公開拍賣，鞋舌標籤上赫然寫著美國尺寸22號。
美國尺寸20.5號男鞋的內部鞋墊長度約為14.19英吋（約36公分）；而一旦達到22號，單腳長度將來到極其恐怖的14.69英吋（將近37.3公分）。
直逼俠客歐尼爾！ 文班亞馬強勢殺進歷史巨足排行榜
根據大數據機構《Bovada》的歷史資料統計，如果文班亞馬穿著22號球鞋得到官方完全認證，他將直接追平歷史，與三位前輩並列NBA歷史上球鞋尺寸最大的球員。目前歷史第一大腳的紀錄保持人，分別是洛杉磯湖人傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、名人堂神獸藍尼爾（Bob Lanier），以及身高7呎6吋的法爾（Tacko Fall），三人皆穿著22號戰靴。
NBA歷史天字號：10大最大球鞋尺寸排行榜
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雖然外界對文班亞馬的鞋號有著多種版本的傳聞，但目前最主流且有官方數據支持的數字是美國尺寸20.5號。根據美媒《AndScape》披露的一項驚人醫學報告指出，文班亞馬的雙腳可能在踏入NBA的第一個職業賽季內，又經歷了二次發育。在2023-24年例行賽開打之初，聯盟官方原本向媒體報備文班亞馬穿著20號球鞋，這已是當時聯盟第一大腳；但到了2023年10月，聯盟官方「X」平台曬出的照片顯示，他的鞋號已悄悄改為20.5號。
最不可思議的是，通常人類的雙腳在20歲之後就會停止生長。但運動大廠Nike透露，當他們在2024年1月為文班亞馬測試全新的A-I-R原型概念鞋時，量測數據已經逼近21號；到了該賽季末，更有匿名記者透露其鞋號達到了21.5號。這項傳聞在2024年4月的一場慈善拍賣會上得到驗證，一雙文班亞馬親自實著的Nike GT Hustle 2 專屬球員版（PE）球鞋被公開拍賣，鞋舌標籤上赫然寫著美國尺寸22號。
美國尺寸20.5號男鞋的內部鞋墊長度約為14.19英吋（約36公分）；而一旦達到22號，單腳長度將來到極其恐怖的14.69英吋（將近37.3公分）。
直逼俠客歐尼爾！ 文班亞馬強勢殺進歷史巨足排行榜
根據大數據機構《Bovada》的歷史資料統計，如果文班亞馬穿著22號球鞋得到官方完全認證，他將直接追平歷史，與三位前輩並列NBA歷史上球鞋尺寸最大的球員。目前歷史第一大腳的紀錄保持人，分別是洛杉磯湖人傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、名人堂神獸藍尼爾（Bob Lanier），以及身高7呎6吋的法爾（Tacko Fall），三人皆穿著22號戰靴。
NBA歷史天字號：10大最大球鞋尺寸排行榜
|排名
|球員名稱（Player）
|球鞋尺寸（US Size）
|身高（Height）
|1
|歐尼爾（Shaquille O'Neal）
|22號
|7呎1吋
|1
|藍尼爾（Bob Lanier）
|22號
|6呎11吋
|1
|法爾（Tacko Fall）
|22號
|7呎6吋
|4
|文班亞馬（Victor Wembanyama）
|20.5號 - 22號
|7呎4吋
|5
|羅培茲（Robin Lopez）
|20號
|7呎1吋
|5
|大羅培茲（Brook Lopez）
|20號
|7呎1吋
|5
|唐斯（Karl-Anthony Towns）
|20號
|7呎0吋
|8
|樂福（Kevin Love）
|19號
|6呎10吋
|8
|卓蒙德（Andre Drummond）
|19號
|6呎11吋
|10
|姚明（Yao Ming）
|18號
|7呎6吋
|10
|霍華德（Dwight Howard）
|18號
|6呎10吋
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